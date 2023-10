Nieuwe geruchten over opvolger Switch duiken op – twee versies van de console?

Komt er ook een digital-only variant?

De laatste tijd gonst het van de geruchten over de opvolger van de Nintendo Switch. Dat ‘ie eraan zit te komen is nu wel duidelijk, maar hoe, wat en wanneer is tot nu toe nog steeds niet officieel onthuld. WCCFTech brengt dit keer een nieuw gerucht de wereld in. Het gerucht is volgens hun afkomstig van Discord-gebruiker SoldierDelta, waarvan de site zegt dat hij eerder informatie en screenshots heeft verstrekt voor Team NINJA’s Rise of the Ronin op de server van The Snitch.

Volgens dit nieuwe gerucht zou Nintendo twee Nintendo Switch 2-modellen willen uitbrengen. De eerste zou dan een volledig digitaal systeem zijn met een prijs van $400. Daarnaast zou er ook een standaard-versie komen met een cartridge-slot voor $499. Ook beweert de bron dat de Nintendo Switch 2 intern bekend staat als NG en zelfs een mogelijke releasedatum wordt genoemd. Zou zou Nintendo de opvolger van de Switch op 24 september volgend jaar willen uitbrengen, maar de release zou kunnen verschuiven naar november. Voor nu moeten we ook dit bericht natuurlijk wel met een korrel zout nemen.

