[Review] Fate/Samurai Remnant – Uitstekende actie

Is dit deel in het Fate-universum een aanrader voor fans en nieuwkomers?

Al jarenlang kan men genieten van de Fate-serie. Met inmiddels vele manga, games en mobiele games is er genoeg om kennis te maken met de serie. Op de Nintendo Switch verschenen eerder al twee games: Fate/Extella The Umbral Star en Fate/Extella Link. Dat zijn typische musou-games met relatief wat tekst tussendoor. De net verschenen Fate/Samurai Remnant pakt het anders aan. Dit stapt deels af van de musou-gameplay en is eerder een actie-RPG. Of dit goed uitpakt lees je in deze review.

Het kan best overweldigend voelen als je ziet dat Fate een langlopende serie is met vele games. Zelf heb ik ooit een stukje van Fate/Extella The Umbral Star gespeeld en dat is het. Om die reden was ik best nieuwsgierig of Fate/Samurai Remnant ook voor nieuwkomers in de serie geschikt is. Ik kan alvast bevestigen dat dat het geval is. Zowel voor de fans, als voor de nieuwkomers die nog maar net kennis hebben gemaakt met de serie is er voldoende leuks te vinden. Zo kunnen de fans uitkijken naar verwijzingen in het grote Fate-universum en nieuwkomers kunnen voldoende uitleg verwachten van het verhaal zonder dat het voor de fans als saai ervaren wordt. Best bijzonder dat het voor beide doelgroepen goed te begrijpen valt.

Holy Grail War

Het speelt zich af tijdens de Edo-periode in Japan. Miyamoto Iori komt per ongeluk terecht in een grootse strijd; de Holy Grail War. De Holy Grail War draait om een groep Masters met hun Servants die met elkaar moeten strijden om de prijs. De Master die overblijft mag zijn wens werkelijkheid laten worden. Hoewel Iori geen beste vechter is, is hij vastbesloten om er het beste van te maken en het einde te halen. Zijn Servant Saber is net als de andere Servants de geest van een grote historische vechter. Op wie ze gebaseerd zijn, ontdek je gedurende het verhaal. Tevens wordt dan meer uit de doeken gedaan over wat de Waxing Moon Ritual is en wat er toch in vredesnaam allemaal gaande is in deze strijd.

In het begin gaat het verhaal traag. Je zit al snel tientallen minuten te lezen, of te luisteren als je Japans kan, want er wordt een hoop informatie op je afgegooid. Ik moet eerlijk bekennen dat ik met redelijk verloren voelde in het begin. Dat zal voor fans zeker anders zijn, want die kennen natuurlijk al de lore van het Fate-universum. Ik was daarom wel blij dat alles zo goed uitgelegd werd, waardoor ik al na een paar uurtjes totaal niet meer het idee had dat dit het zoveelste deel was in het Fate-universum.

Actie-RPG

De actie kan ik in één woord samenvatten: geweldig! Musou-games vind ik normaal gesproken vermakelijk om te spelen, maar dat is toch meer buttonmashen dan echt nadenken over je acties. In Fate/Samurai Remnant weet de ontwikkelaar de hordes uit de mlsou-games, al bestaan ze uit veel minder vijanden, te combineren met vele interessante mechanieken. Tevens zijn sterkere vijanden en bazen vaker voorkomend.

Je hebt bijvoorbeeld verschillende stances. Elke stance heeft zo zijn eigen voordelen. Met water kan je makkelijker de hordes onder controle krijgen en zal je dus op de juiste momenten moeten gebruiken. Gedurende het spel speel je meerdere stances vrij en je zal ze allemaal onder de knie moeten krijgen. Doe je namelijk geen moeite om ze te leren, dan maken de bazen je finaal af. Ik heb me daarom vanaf moment één proberen aan te leren om alle verschillende mechanieken te gebruiken en af te wisselen. Zo leer je het beste hoe je ze moet inzetten en wanneer ze van pas komen.

Tijdens je reis kom je ook Rogue Servants tegen. Die zijn niet gebonden aan een Master, maar je kan er wel een band mee vormen. Wanneer je aan het vechten bent, heb je soms de mogelijkheid om te vechten als een van je Servants. Daarmee kan je dan verschrikkelijk veel schade aanrichten. Een andere optie is om samen met een Servant een gecombineerde aanval te doen. En dit zijn dan nog maar enkele van alle mechanieken die het spel rijk is. Je zal je nooit gaan vervelen als dit vechtsysteem je aanspreekt. Er valt altijd wel wat nieuws te ontdekken.

Veel content

Een playthrough van de game duurt al snel 30 uur of langer en dan heb je hem pas één keer uitgespeeld. Het is verstandig om daarna de game nogmaals te spelen in New Game+, want dan kom je nieuwe content tegen en kan je voor de andere eindes gaan. Ja, deze game heeft meerdere eindes en zelfs een aantal keuzemomenten. Wil je dus het complete verhaal ervaren, dan ben je er niet na één playthrough.

Naast het vele vechten verken je de wereld en dorpjes. Het is niet een openwereld, maar open genoeg om het gevoel van vrijheid te ervaren. In elk gebied kan je taken vinden, zoals aai een dier of haal dit. Het zijn vaak de saaie of simpele dingen. Belangrijke sidequest, ofwel Digressions, kom je geregeld tegen. Deze zijn vrij goed ontworpen met een interessant verhaal en kunnen belangrijke vaardigheden van een Servant vrijspelen. Daarnaast kan je ze mislopen als je ze niet doet wanneer het moment daar is.

Tactische gevechten vinden plaats op een soort map. De bedoeling is om per beurt je poppetjes te verzetten om het gebied te veroveren. Op deze manier speel je nieuwe gebieden weer vrij. Het is een prettige afwisseling tussen alle actie, maar voor mij persoonlijk had het er niet in hoeven te zitten.

Belangrijk voor een drukke actiegame is dat de framerate stabiel is. Ik heb zelf weinig problemen daarmee ervaren. Alles speelde lekker soepel, zelfs tijdens drukke gevechten. Visueel ziet het er mooi uit, maar als je wat beter kijkt zie je wel dat niet alles even mooi oogt. Daarbij vind ik sommige dorpen wat eentonig ogen, maar dat deed geen afbreuk aan de game.

Conclusie

Fate/Samurai Remnant is een uitstekende actie-RPG. De combat is diepgaand en bestaat uit vele mechanieken, waardoor je steeds wat nieuws ontdekt. De gebieden bevatten genoeg om te doen, zoals kleine taken en Digressions. Van begin tot eind weet het spel te boeien en dat is best bijzonder. Zeker gezien het een game is een een langlopende serie en het voor nieuwkomers net zo geschikt is als voor fans. Al met al is de game een aanrader voor wie van goede actie houdt.

+ Interessant verhaal

+ Diepgaande combat

+ Veel content

+ Performance is goed – Het begin kan wat traag aanvoelen door het vele gepraat

– Gebieden kunnen eentonig ogen



DN-score: 8,2