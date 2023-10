The Pokémon Company plaatst tribute-video Ash en Pikachu

Het bedrijf staat stil bij het einde van een tijdperk.

Het zal niemand ontgaan zijn dat Ash Ketchum – hét gezicht van Pokémon – de iconische serie dit jaar verlaat. Niet minder dan 25 jaar sinds de allereerste episode zeggen de geliefde Pokémon-trainer en zijn trouwe maatje Pikachu ons vaarwel. Voor veel fans was het nieuws ontzettend emotioneel. Immers zijn velen opgegroeid met deze serie en de bekende personages. En afscheid nemen is nooit leuk.

Vond jij het ook zo jammer om te horen? Pak dan maar vast een doos tissues erbij, want The Pokémon Company heeft vandaag een tribute-video op Twitter/X gezet, volledig in het teken van Ash en Pikachu. In iets minder dan 2 minuten beleven we de mooiste momenten uit hun reis. Wat begon als een stroeve relatie in de eerste episodes van de Indigo League groeide al snel uit tot een hechte en vooral ook iconische vriendschap. Gedurende 25 seizoenen hebben de helden alles op alles gezet om de droom van Ash te verwezenlijken: een Pokémon Master worden. To be the very best, like no one ever was. Wie toen als kind aan de tv gekluisterd zat, is waarschijnlijk groot geworden met al hun avonturen, overwinningen en tegenslagen. En nu, al die jaren later, is zijn missie volbracht en is het voor hem dus tijd om het toneel te verlaten in een laatste seizoen van 11 afleveringen: Pokémon: To Be A Pokémon Master.

Bekijk hieronder de video van The Pokémon Company: