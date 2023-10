Gameplaybeelden Silent Hope

Verken een eindeloze abyss in een wereld zonder woorden!

Roguelite RPG Silent Hope verscheen afgelopen week op de Nintendo Switch. In deze wereld zonder woorden begeleid je zeven helden die een eindeloze abyss doorgaan. De game heeft al aardig wat trailers en video’s gehad (wij mochten zelfs al even met de producer en lead scenario writer aan tafel!) maar voor iedereen die dit gemist heeft is er nu ook een gameplayvideo verschenen. De video komt van youtubekanaal Handheld Players en toont zo’n 35 minuten aan beelden. Die video kun je hieronder bekijken.

In Silent Hope ga je met een groep van zeven helden de eindeloze abyss in. Elke keer dat je terugkeert naar je kamp met je gevonden loot, verbeter je verschillende onderdelen en wordt je sterker. De wereld heeft geen woorden meer en het is de abyss die hopelijk de oplossing zal bieden.