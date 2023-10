Launch trailer Sunshine Manor

Weet jij een nacht in dit landhuis te overleven?

Het is nog geen Halloween, maar de horror games zijn alweer aan een opmars bezig. Zo is het deze week de beurt aan Sunshine Manor, een 8bit horror RPG. De game verscheen eerder deze week op de Switch, en om dat te vieren is er een launch trailer verschenen. Hierin wordt nog even goed laten zien hoe heerlijk bloederig de game is. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Sunshine Manor volg je het verhaal van Ada, een avonturier die de uitdaging aangaat om een nacht in Sunshine Manor te verblijven. Dit is alleen niet zonder gevaren, er wordt gezegd dat het er spookt. AL snel komt ze spoken, demonen en andere gruwelen tegen, naast een hele bult vreemde personages. Reis tussen deze wereld en die van de demonen en probeer de verschrikkelijke “Shadow Man” voor te blijven. Weet jij een nacht te overleven?