[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 41

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Long Gone Days

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 10 oktober 2023

Long Gone Days is een verhaal gedreven pixel-art RPG, welke zich afspeelt in een wereld verscheurd door de oorlog. Jij speelt Rourke, een Child of The Core. Als Child of The Core was zijn leven al bepaald voordat hij geboren werd. Het land had snipers nodig, dus was bepaald dat hij een sniper werd. Zijn leven stond dan ook in het teken van die training, maar tijdens zijn eerste missie begint zijn wereldbeeld te wankelen. Er was bepaald dat hij een sniper werd en zo stond zijn leven ook in het teken van die training. In de oorlog is niets ooit wat het lijkt. Hij had nooit gedacht dat hij zichzelf ooit een deserteur zou noemen, maar er moet toch een manier zijn om deze oorlog te stoppen…

Terra Alia: The Language Discovery RPG

Prijs in de Nintendo eShop: €13,99 – 11 oktober 2023

En dan nu even iets compleet anders. Terra Alia is een RPG, maar niet zomaar één. De game noemt zichzelf een “Language Discovery RPG” en het doel van deze game is dan ook om je een nieuwe taal te leren! Het verhaal speelt zich af in Terra Alia, waar elk land zijn eigen regels heeft voor het gebruiken voor magie. Om conflicten te voorkomen besluiten de landen samen te komen om met magie gebruik te overzien. Jou verhaal begint wanneer je mentor je uitnodigt om in het buitenland te komen studeren aan haar exclusieve tecnomancy studie. Daar aangekomen is de professor echter verdwenen. Jij bent de enige die haar vermissing kan oplossen maar dan zul je wel de taal van de lokale bevolking moeten leren.

Dementium: The Ward

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 12 oktober 2023

Dementium: The Ward is een horror FPS die voor het eerstuitkwam voor de Nintendo DS. In 2015 verscheen een remaster voor de 3DS, en deze verbeterde versie wordt nu ook op de Switch uitgegeven. Het verhaal volgt een man die wakker wordt in een verlaten (en nogal bloederig) ziekenhuis. Je herinnert je niets, niet hoe je daar gekomen bent of hoe je er weer uit komt. Het ergste is alleen dat je hier niet alleen bent. Vreemde wezens bewaken de gangen en maken je het leven behoorlijk lastig. Al snel vind je een zaklamp, wapens, ammunitie en pillen… toevallig precies op jou pad. Wat is hier toch aan de hand? Gaat het je lukken om de perverse puzzels op te lossen en de waarheid te achterhalen?

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 oktober:

10 oktober: Wilcard Football

10 oktober: Lost Dream Overgrown

10 oktober: Airship Defenders

10 oktober: Block Buster Billy

11 oktober: RedRaptor

11 oktober: Supreme Car Parking Simulator 2024

12 oktober: Company of Heroes Collection

12 oktober: Dwerve

12 oktober: Trapped in the Tricky Prison

12 oktober: Haunted House

12 oktober: Re.Surs

12 oktober: RiverCity: Rival Showdown

12 oktober: Saltsea Chronicles

12 oktober: Dino Ranch: Ride to the Rescue

12 oktober: Subpar Pool

12 oktober: Anime Poly Puzzles Sci-fi Maidens

12 oktober: Cook, Serve, Delicious

12 oktober: Alphadia I & II

12 oktober: Astebros

12 oktober: Car Games Bundle

12 oktober: Eventide 3: Legacy of Legends

12 oktober: Iron Smith: Medival Simulator

12 oktober: Ancient Relics: Egypt

13 oktober: The Grinch: Christmas Adventures

13 oktober: Moto Rush GT Prime Edition

13 oktober: Chemically Bonded

13 oktober: Transformers: Earthspark Expedition

13 oktober: Urban Flow: Elite Edition

13 oktober: Traumatarium

13 oktober: Breakfast Bar Tycoon: GOTY Edition

13 oktober: Burger Chef Tycoon: GOTY Edition

13 oktober: Kittengumi: The Sakabato’s Thief

13 oktober: Submersible Simulator: Discover the Titanic into Ocean

13 oktober: Sakura Alien

14 oktober: Kitten’s Head Football: Complete Edition

