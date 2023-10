Spirit of the Island krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Begin een nieuw rustgevend leventje op deze tropische plek.

Spirit of the Island heeft een releasedatum gekregen. Eerder dit jaar kregen we al te horen dat deze life sim RPG naar de Switch zou komen, al was het toen nog niet bekend wanneer. De game zelf was toen nog in Early Access op de PC. Daar is het inmiddels uit, en ook de Switch versie verschijnt al bijna. Die staat namelijk gepland voor 19 oktober. Om dit aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Spirit of the Island is een Life sim sandbox RPG welke zich afspeelt op een tropische archipel. Ooit was dit een aantrekkelijke plek voor toeristen, maar de laatste jaren is het in verval geraakt. Hoog tijd om daar wat aan te doen! Verken de archipel, ontmoet de inwoners en help ze deze plek weer om te zetten naar de toeristische trekpleister die het was. Onderhoud je boerderij, maak spullen, kook eten en bouw winkels en museums om te laten zien dat deze plek echt nog de moeite waard is!