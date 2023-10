Witchy Life Story verschijnt deze maand op de Switch

Leef je beste heksenleven.

Verhalende Sim Witchy Life Story is onderweg naar de Switch. Dat heeft uitgever Sundew Studios eerder deze week bekend gemaakt. De game kwam oorspronkelijk een jaar geleden naar de PC, en vanaf 19 oktober zullen we ook op de Switch ermee aan de slag kunnen. Benieuwd naar deze titel? Hieronder kun je een trailer bekijken.

In Witchy Life Story speel jij de jongste telg van de magische Teasel Familie. Helaas ben je nou niet bepaald de trots van de familie, sterker nog, oma heeft je nog één kans gegeven om jezelf te bewijzen. Samen met je familiar wordt je naar het kleine dorp Flora gestuurd, om te helpen voorbereiden met het oogst festival. Je krijgt twee weken om de lokale bevolking te helpen. Is et oogstfeest een succes is er niets aan de hand, als je faalt stopt bij deze je heksentraining! Dus verzorg je tuin om planten voor je magische recepten en rituelen te verzamelen, voer experimenten uit, lees tarrotkaarten en leer de inwoners van Flora kennen.