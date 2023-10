EDGE noemt Breath of the Wild beste game aller tijden

En meer Nintendo-titels in de top 100!

Het Engelse tijdschrift EDGE gaat inmiddels al een flinke tijd mee. Sterker nog, EDGE bestaat dit jaar alweer 30 jaar. Ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan heeft het tijdschrift een top 100 gepubliceerd met de, naar hun zeggen, beste games aller tijden. Nintendo heeft de eer om een van hun games op nummer 1 te zien staan, namelijk The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hiermee benoemd het tijdschrift de game dus als beste game aller tijden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is overigens niet de enige Nintendo-titel die we in de top 100 terugzien. Zo staat The Legend of Zelda Tears of the Kingdom op plaats 20 en Super Mario Galaxy op de elfde plek. Iets hoger in de lijst komen we The Legend of Zelda: Ocarina of Time op plaats 4 tegen en Super Mario 64 op de derde plek!

Is The Legend of Zelda: Breath of the Wild volgens jou de terechte winnaar? Deel jouw mening hieronder in de vorm van een reactie!