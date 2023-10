[Review] Baten Kaitos I + II HD Remastered – eindelijk afsluiting voor Europa

Baten Kaitos I + II HD Remaster brengt een cultclassic terug naar het heden. Maar is het een waardige remaster?

Met de release van Baten Kaitos I + II keren we terug naar het Gamecube-tijdperk naar twee games van de ondertussen goed bekende Monolith Soft. Deze ontwikkelaar was toendertijd net begonnen en bracht Baten Kaitos uit als hun tweede game. Deze game was goed bevallen en later verscheen Baten Kaitos Origins (Baten Kaitos II). Beide games werden gezien als sterke JRPG’s, maar toch verscheen Origins nooit in Europa. Met de HD Remaster wordt dit rechtgezet, maar is de kwaliteit nog steeds zo goed of zijn de games verouderd?

Een unieke manier voor gevechten

Baten Kaitos is een bijzondere franchise. De game heeft een goede verhaallijn en setting, maar dat is niet het bijzondere aan het spel. Hoewel ik er later op terugkom, wil ik het eerst hebben over de gameplay. Het is namelijk een combinatie van een turn-based RPG met een deck build systeem. Een mechanic die toendertijd niet vaak voor kwam en daarom des te specialer was. Iedere beurt of je nu aanvalt of verdedigt moet je één of meerdere kaarten, in de game bekend als een Magnus, kiezen om de vijanden te verslaan. In het begin zijn dit nog voornamelijk simpele keuzes.

Een normaal zwaard of een harnas bijvoorbeeld, maar al snel krijg je meer kaarten tot je beschikking. Zo zijn er wapens die je elemental damage geven en wapens die perfect met elkaar te combineren zijn. Net als in een trading card game kun je ook in dit spel niet alles gooien op aanvallende kaarten, maar zul een goede balans moeten maken in je deck en dat is lastiger dan het lijkt.

Want naast verdedigen en aanvallen heb je natuurlijk ook voorwerpen die je kunt gebruiken, bijvoorbeeld om te helen, hierdoor is het enorm belangrijk om goed te kijken hoe je de game wilt aanpakken. De gameplay werkt hierin erg soepen en hoewel je voor aanvallen gewoon goed de tijd hebt om alles te plannen, zul je voor verdedigen echter maar kort de tijd hebben. Dit geeft een stukje extra moeilijkheid die zeker niet verkeerd is.

Twee losstaande goede verhaallijnen

Hoewel Baten Kaitos I en II technisch in dezelfde wereld afspelen en dus ook verschillende personages, locaties en meer laat terugkomen in beide spellen is er geen reden om het in een bepaalde volgorde te spelen. De games hebben namelijk verder losstaande verhalen van elkaar.

De verbinding tussen de games komt vooral doordat ze zich beiden in dezelfde wereld bevinden. Hoewel ze dus na elkaar afspelen zijn kernelementen dus hetzelfde. Of het nu gaat om de prachtig vormgegeven wereld die bestaat uit vliegende eilanden. Ook het gebruik van Magnus is gelijk aan elkaar.

Baten Kaitos II dus eigenlijk een prequel waarin je Sagi, Milly en Guillo volgt. In deze game moet je deze groep helpen om de onschuld van Sagi te bewijzen. Dit personage is namelijk verwikkeld geraakt in een complot. Terwijl in Baten Kaitos I je het verhaal van Kalas volgt. Kalas is juist weer uit op wraak nadat zijn dorp is aangevallen. Dit brengt hem oog in oog met Malpercio, de grote vijand in deel 1.

Hoewel het eigenlijk niet uitmaakt hoe je de spellen speelt, geeft Baten Kaitos II op sommige momenten een extra inzicht in personages van I. Het kan dus een toegevoegde waarde hebben voor spelers die veel op de lore letten om misschien toch eerst de prequel er bij te pakken.

Remaster is een mooie upgrade, maar kon toch wel wat beter

Beide verhaallijnen spelen zich echter af in een prachtige wereld met een grafische stijl die ook nu nog steeds goed uit de verf komt. Zeker dankzij de HD-upgrade zien de games er weer helemaal fris uit. Daarnaast brengt het een aantal quality of life verbeteringen met zich mee. Zo zijn er mogelijkheden om de game snelheid te verhogen, meer schade toe te brengen en het tegenkomen van vijanden te stoppen. Hierdoor wordt het spel wat sneller door te spelen.

Wat wel jammer is, is dat de lokalisatie op sommige momenten erg slecht is. Zo kunnen lopen er regelmatig zinnen erg apart en ook het ontbreken van Engelse stemmen is matig. Deze bestonden namelijk voor de originele titels wel.

Conclusie

De Baten Kaitos HD-collectie is een goede manier om de klassieke RPG’s te ervaren. Zeker aangezien Baten Kaitos II nu voor het eerst in Europa is verschenen. Deze games zijn echter op sommige punten redelijk verouderd. Desalniettemin is het een perfecte kijk in de vroege jaren van Monolith Soft. Wanneer je van een goed verhaal houdt, is het zeker waard om deze game in overweging te nemen.

+ Goed verhaal

+ Unieke combat

+ Bijzondere personages

. – In het begin is de game erg vaag

– Pacing is regelmatig niet helemaal fijn

– Localisatie op sommige momenten beneden pijl

DN-Score: 8.0