[Sfeerimpressie] GameForce NL 2023: Een grote vooruitgang!

Lees hier wat wij van deze editie vonden

Afgelopen zaterdag was ik weer aanwezig op de tweede editie van GameForce in Nederland. Hoewel de beurs vorig jaar toch een beetje klein was met slechts 1 hal, gaven we toen aan dat de beurs een hoop potentie heeft. En ik kan je bij deze meteen al verklappen dat het evenement dit jaar een grote vooruitgang was ten opzichte van vorig jaar!

Nintendo was groots van de partij

In onze sfeerimpressie van vorig jaar vertelden we dat we toch wel een beetje teleurgesteld waren in de beperkte aanwezigheid van Nintendo op de beurs. Dit jaar stonden ze er gelukkig wel met een eigen stand. Hier waren de volgende games speelbaar: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe en Super Mario Bros. Wonder. Nintendo had veruit de meest indrukwekkende stand. De beurs was heel leuk aangekleed met item-blokken en power-ups boven de stand.

Super Mario Bros. Wonder

Uiteraard heb ik de populairste game van de stand zelf ook even gespeeld. Ik heb hem een kwartiertje in handheld modus mogen spelen. Kort na mijn speelsessie werd ik door het YouTube-kanaal van Nintendo ook geïnterviewd over de game. En om mijn belangrijkste quotes daar nog even te herhalen: “Super Mario Bros. Wonder is de meest ambitieuze 2D Mario-game sinds New Super Mario Bros op de DS”. De nieuwe wonderflowers zorgen er (tot nu toe) voor dat ieder level een eigen gimmick heeft, waardoor ze allemaal lekker fris en uniek aanvoelen. Ook de badges geven de game nog wat extra diepgang. Met de ene badge kun jij soms makkelijker op een bepaald platform komen dan met de ander. Dit zorgt ervoor dat je als speler ook terug kunt gaan naar eerdere levels met nieuwe badges en door de nieuwe mogelijkheden weer een andere ervaring hebt”.

Natuurlijk is de game nog niet uit en heb ik hem pas een kwartier gespeeld. Ik kan dus moeilijk definitief bevestigen dat bovenstaande bevindingen voor de hele game gelden. Voor een beter beeld van de game kun je onze preview lezen. Mijn korte speelsessie smaakte in ieder geval naar meer!

Sonic Superstars

Na mijn speelsessie met Super Mario Bros. Wonder ben ik ook nog even aan de slag gegaan met die andere grote 2D platform-game die deze maand uitkomt. Ik heb het natuurlijk over Sonic Superstars. Ik speelde drie korte stages van de game. Het speelde best lekker weg en de snelle 2D Sonic-gameplay voelde oud en vertrouwd aan. Hoewel ik mij prima vermaakt heb met de game was het kwaliteitsverschil met Super Mario Bros. Wonder wel merkbaar. Want waar ik Super Mario bros. Wonder hierboven beschreef als een “ambitieuze 2D Mario-game”, ontbrak deze ambitie een beetje bij Sonic Superstars. De drie stages die ik speelde waren vermakelijk, maar waar Super Mario Bros. Wonder het 2D Mario-wiel opnieuw wil uitvinden doet Sonic Superstars weinig om zijn klassieke formule te veranderen.

Boordevol games

Buiten deze grote 2D platform-games waren er ook nog talloze andere games speelbaar. Zo stond Ubisoft er bijvoorbeeld met het onlangs verschenen Assasins Creed: Mirage en met een kleine Just Dance stand. Hiernaast stond Sony met vier exclusieve PS5-games. Dit waren God of War Ragnarok, Horizen Forbidden West, The Last of Us Part 1 en Gran Turismo 7. Van Sony’s grote Blockbuster Marvel’s Spider-Man 2 was helaas alleen een trailer te zien.

Ik zou het nog langer over het game-aanbod kunnen hebben, maar dan wordt dit artikel duizenden woorden lang. Tot slot wil ik er nog wel over kwijt dat GameForce dit jaar meer een gezinsevenement was. Je zag op de beursvloer veel ouders met kinderen lopen. Er was dit jaar ook een speciale Kids Zone, waar alleen kinderen konden gamen. Voor de ouders van deze kids stonden daar in de buurt weer allerlei klassieke arcadekasten en retroconsoles waar veelvuldig op werd gespeeld.

Prachtige Cosplay competitie

Zoals ieder jaar was er dit jaar ook weer aandacht voor cosplay op GameForce. Talloze karakters uit verschillende games, films en series passeerden de revue. Ook was er weer een speciale cosplay competitie. Hier voerden meerdere cosplayers een eigen act op, verkleed als hun favoriete karakters. Hier zagen we onder andere Link, Kratos van God of War en Pyramid head van Silent Hill 2. De cosplay competitie was één van de hoogtepunten van GameForce. De cosplayers hadden duidelijk veel moeite gestoken in hun acts. Er werd veel gedanst, met zwaarden geslagen of gebruik gemaakt van aparte props.

Kraampjes en gezelligheid

Gamebeurzen zijn tegenwoordig natuurlijk niet compleet zonder kraampjes waar je toffe merchandise en goodies van je favoriete franchises kunt scoren. Ook dit jaar stonden er weer tientallen stands waar van alles te koop was. Van Funko Pops tot zwaarden en van leuke T-shirts tot (retro) games. De beurs beperkte zich daarnaast ook niet tot alleen videogames. Er stonden namelijk ook stands waar je het kaartspel Magic: The Gathering kon leren spelen en er werd bij sommige stands aandacht besteed aan de tabletop RPG Dungeons & Dragons.

Geslaagd evenement

GameForce 2023 was een geslaagd evenement! De beurs was gezellig druk en de sfeer zat er goed in bij de bezoekers. Deze editie was een grote vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. Er waren meer grote partijen aanwezig en er was voor ieder wat wils. Hoewel de beurs zowel qua omvang als inhoud nog niet kan tippen aan bijvoorbeeld een Dutch Comic Con of Firstlook (tijdens hun hoogtijdagen), is men gestaag op weg om dat niveau te bereiken. We hebben dan ook alle vertrouwen in de organisatie dat de editie van volgend jaar nog toffer wordt!