Pac-Man 99 in een nieuw jasje!

We schreven er al eerder over. Pac-Man 99 is sinds 8 oktober niet meer te downloaden vanuit de Nintendo eShop. Daarnaast kunnen spelers die de game nog wel hebben, niet meer gebruik maken van de online functionaliteiten. We weten nu waarom Bandai Namco dit heeft gedaan. Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs komt eraan.

Pac-Man krijgt een Battle Royale-game

Zojuist maakte Bandai Namco bekend dat Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs naar alle consoles zal komen. Het lijkt op Pac-Man 99, maar dan in een nieuw Battle Royale-jasje. Echter is er wel meer mogelijk in deze game. Zo kunnen spelers, naast de vijanden, ook elkaar opeten. Verder zijn er unieke ‘Pac-Powers’ en kun je het opnemen tegen 64 spelers tegelijk. De werelden bestaan uit heel veel Pac-Man doolhoven bij elkaar. Tijdens een ronde verdwijnen deze doolhoven één voor één. Bekijk de trailer hieronder maar eens.

Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs verschijnt begin 2024 op de Nintendo Switch. Het is nog niet bekend of deze Pac-Man-game gratis zal zijn of betaald. Wat vind jij van deze zet?