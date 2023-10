[Interview] Maak kennis met de nummer 2 van de Pokémon VG Senior-klasse: Robbie

Dit jaar was een bijzonder Pokémon WK. Er waren namelijk twee Nederlandse finalisten, één van deze finalisten was Robbie.

Afgelopen augustus was het Pokémon World Championship in Yokohama. Voor het eerst was het evenement in Japan en spelers van over de hele wereld zijn daar aan de slag gegaan met verschillende Pokémon-spellen verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën. In de Senior categorie zijn met zowel het TCG als met de VG (Scarlet & Violet) Nederlanders op de tweede plek geëindigd. Wij hebben de kans gehad om de VG-speler, Robbie, een aantal vragen te stellen over zijn ervaringen in Yokohama, en hoe je nu goed kunt oefenen om beter te worden. Ook hebben we gevraagd wat de DLC, waarvan het eerste pakket nu uit is, voor de meta gaat betekenen. Eerder hebben we ook al Sydney gesproken, hij stond in de finale van het kaartspel. Deze is hier te vinden.

DN: Zou je ons een beetje kunnen vertellen over jezelf?

Robbie: Ik ben vijftien jaar. Mijn favoriete Pokémon is Alolan Ninetales. Ik speel geen andere

spellen buiten Pokémon.

DN: Hoelang speel je al het Pokémon en hoe lang al competitief?

Robbie: Sinds 2021 speel ik Pokémon op de switch. In 2022 ben ik ook competitief gaan

spelen. Mijn eerste toernooi speelde ik in Frankfurt.

DN: Hoewel over de wereld heen competitief Pokémon erg groot is, lijkt het in Nederland

tegen te vallen. Hoe ben je bij het competitieve aspect van Pokémon gekomen?

Robbie: Ik vind dat er relatief gezien best veel sterke spelers zijn in Nederland. Ik ben in

aanraking gekomen met het competitieve aspect door video’s te kijken op YouTube.

DN: Was je al eerder aanwezig geweest bij een groot Pokémon toernooi? (Zo ja, welke

allemaal)

Robbie: Ja, ik ben eerder bij grote toernooien geweest. Onder andere de Europese en

Amerikaanse kampioenschappen.

DN: Hoe was voor jou de ervaring in Yokohama?

Robbie: Bijzonder; vanwege de andere cultuur. Het toernooi was een unieke ervaring omdat

ik nog niet eerder had meegemaakt hoe het eraan toegaat achter de schermen.

DN: Was het vechten voor je ouders wie meeging of hebben jullie meteen de kans

genomen om meer van Japan te zien?

Robbie: Mijn ouders hadden onderling afgesproken wie van beiden naar Amerika en naar

Japan zou gaan. Achteraf vond mijn vader dit wel jammer, toen hij de mooie beelden

van Japan zag.

DN: Dit was het eerste WK waar Scarlet & Violet gebruikt werden. Waren er voor jou nog

grote verrassingen met deze wissel vanaf Sword & Shield? Qua teamopbouw, meta

etc.

Robbie: Je bouwt een team toch echt op een andere manier dan in Sword & Shield, want met

Dynamax bouwde je vaak rond een paar wincondities die je wilt Dynamaxen. In

Scarlet & Violet kan je veel flexibeler zijn.

DN: Een goed team binnen Pokémon ligt aan enorm veel aspecten hoe pak jij het maken

van een team aan?

Robbie: Ik kijk vaak naar wat het goed doet op het moment, om daarin trends te zien met

dingen die ik zelf kan gebruiken en ook kan bouwen om te verslaan. Ik ontwikkel een

team ook vaak in een langere periode, waarin ik steeds kleine aanpassingen maak.

DN: Wanneer iemand dan een team heeft gemaakt hoe kunnen ze deze volgens jou het

beste testen? Zijn er binnen Nederland iets van communities om hiermee buiten

toernooien mee bezig te zijn?

Robbie: Ik test mijn team vooral in online toernooien, maar veel oefenen op Battle Stadium

helpt ook. Er zijn wel lokale toernooien maar niet heel veel.

DN: Met je tweede plek heb je als wij het goed hebben begrepen al een plek voor volgend jaar bemachtigd. Ben je van plan om naar Hawaï te gaan?

Robbie: Ja, zeker!

DN: Het eerste gedeelte van de DLC is nu beschikbaar voor Scarlet & Violet. Heb je je al

kunnen verdiepen in de nieuwe Pokémon, moves en vaardigheden? Ben je van plan

om hier je team op aan te passen?

Robbie: Ja, er zijn veel nieuwe sterke Pokémon en oude Pokémon met nieuwe moves die de

meta behoorlijk veranderen. Vooral Ogerpon is enorm sterk.

DN: Tot slot: Heb je nog tips voor beginnende spelers?

Robbie: Gewoon veel oefenen en analyseren wat je fout hebt gedaan om daarvan te leren.