Little Goody Two Shoes verschijnt eind deze maand

Een sprookjesachtig verhaal met een angstaanjagend randje.

Misschien heb je ooit gehoord van het boek The History of Little Goody Two-Shoes. In dat verhaal krijgt een arm meisje eindelijk een paar schoenen van een weldoener. Later ontstaat daaruit de bekende uitspraak Goody Two-Shoes. Uitgever Square Enix en ontwikkelaar AstralShift brengen een game uit met een vergelijkbare titel: Little Goody Two Shoes. De vergelijking tussen die twee is dan al snel gemaakt en ook het verhaal lijkt een paar overeenkomsten te vertonen.

De game draait om Elise die graag stinkend rijk wil worden, maar helaas zit dat er niet in voor haar. Tot ze op een dag een paar schitterende rode schoenen vindt. Maar of alles helemaal oké zal zijn? Of is zijn ze vervloekt? Als Elise ga je op avontuur in dit verhaal gedreven horrorspel. Je moet zelf keuzes maken en ervoor zorgen dat Elise in leven blijft. Op momenten zal je zelfs ervoor moeten waken dat Elise niet compleet doordraait, wat best lastig is naarmate ze verder in de Woods gaat.

Little Goody Two Shoes zal op 31 oktober 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch. Een trailer kan je hieronder bekijken. Wat vind jij van deze game? Trekken de prachtige animaties of niet? Laat het ons weten in de reacties!