Nickelodeon All-Star Brawl 2 zet de Boze Bevers in de spotlight

Kies jij voor snelheid of voor kracht en bereik?

Nickelodeon All-star Brawl 2 kreeg vorige week nog een nieuwe karakter onthulling. Nu brengt game-uitgever GameMill deze brawler wederom onder de aandacht met een nieuwe video. In deze video gaan ze dieper in op de move-set van de boze bevers. De personages zijn een beetje vergelijkbaar met de Ice climbers in Super Smash. Het gaat hier namelijk ook om twee verschillende karakters, die je als speler kunt afwisselen. Dagget is een snelle bever die makkelijk combo’s kan maken. Norbert daarentegen moet het juist hebben van zijn superieure kracht en bereik. Wanneer de bevers hun side-specials of neutrale aanvallen gebruiken wordt de andere bever erbij geroepen voor hulp. Maar wanneer één van de bevers geraakt wordt terwijl ze ingeroepen worden voor hulp vangen ze schade op en kan je als speler enkele seconden niet switchen. Bekijk de video hieronder:

Nickelodeon All-Star Brawl 2 is een vervolg op het in 2021 verschenen Nickelodeon All-Star Brawl. De game bevat alle karakters uit het eerste deel, maar ook compleet nieuwe toevoegingen. Zo kun je in dit deel ook vechten met Jimmy Neutron en zijn arsenaal aan gadgets. Tevens zijn dit keer bijvoorbeeld ook Octo van SpongeBob en van de Turtles Donnatello en Raphael van de partij. Net als in Super Smash bevat ook deze game talloze knotsgekke items waarmee je het leven van je tegenstanders zuur kan maken. De game is zowel offline als online speelbaar met vier mensen tegelijk. Online is hij ook speelbaar met Crossplay, waardoor je ook kunt vechten tegen spelers met een PlayStation, Xbox of PC.