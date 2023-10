Spin Rhythm XD vanaf deze maand te spelen

Hoe goed is jouw ritmegevoel?

Vandaag heeft Super Spin Digital de definitieve releasedatum bekendgemaakt voor Spin Rhythm XD. Goed nieuws: de game is vanaf 26 oktober dit jaar verkrijgbaar. Dat is dus al supersnel! Wie ook op pc gamet, heeft wellicht al kennisgemaakt met dit ritmespel. Het is op dit platform namelijk al enige tijd beschikbaar als early access. Sinds oktober 2019 om precies te zijn. Het werd dan ook hoog tijd voor een release op de Nintendo Switch, een console die zich uitstekend voor deze game lijkt te lenen.

Een klassiek genre in een nieuw jasje

Zoals je al uit de naam kunt halen, is Spin Rhythm XD een ritmespel. Een eerste blik op de gameplay haalt direct herinneringen op aan klassiekers als Guitar Hero (flashbacks naar Through the Fire and the Flames). Voor iemand die vroeger uren in die games heeft gestoken, zal het waarschijnlijk meteen weer gaan kriebelen. Het acrade-ritmegenre is in een modern jasje gestoken en het resultaat ziet er gelikt uit! Dankzij de intuïtieve controls speel jij je een weg door meer dan 60 unieke levels die je muzikaliteit en ritmegevoel op de proef stellen. Match de kleuren, blijf goed in de maat en ga helemaal op in de muziek. Je moet uiteenlopende handelingen uitvoeren om de levels tot een goed einde te brengen.

Of je nu met Joy-Cons, op het touchscreen of zelfs met muis en toetsenbord speelt, de controls werken naadloos. Met keuze uit vijf moeilijkheidsgraden is de game uitermate geschikt voor zowel beginners als doorgewinterde ritmegamepuristen. Ook customization en toegankelijkheid spelen een belangrijke rol. Pas de look van de levels helemaal naar wens aan en stel de controls in volgens jouw voorkeuren.

Nu de game ook naar de Switch komt, zit daar meteen al wat DLC bij. Je duikt dus meteen in 10 gloednieuwe tracks. En het mooiste: we hoeven nog maar iets meer dan 2 weken te wachten. In de tussentijd is de trailer hieronder te bekijken:

Ga jij Spin Rhythm XD uitproberen? Of krijg je meer zin om je oude Guitar Hero-setup weer eens tevoorschijn te halen? Laat het ons weten in de reacties.