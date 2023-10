Vijf LEGO Animal Crossing-sets onthuld

De LEGO-sets rond Animal Crossing zijn onthuld.

Afgelopen week kondigden LEGO en Nintendo LEGO-sets aan met Animal Crossing in de hoofdrol. Op dat moment werden alleen nog een aantal Minifigures onthuld. Zojuist heeft LEGO de sets uit de doeken gedaan. Per 1 maart 2024 zullen er vijf LEGO Animal Crossing-sets in de winkel liggen. Ze zullen zowel bij LEGO zelf als bij lokale speelgoedwinkels te koop zijn. Welke de sets zijn, lees je hieronder. Maar eerst het bericht van Nintendo Nederland op X, het voormalige Twitter, over de komende sets.

Bouw een LEGO Animal Crossing-wereld zoals jij dat wilt, met Isabelle, Tom Nook, Marshal en meer. Verkrijgbaar vanaf maart 2024!#AnimalCrossing #LEGO #Nintendo pic.twitter.com/y71aBmoSrP — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 10, 2023

De vijf LEGO Animal Crossing-sets

Julian’s Birthday Party (77046) bestaat uit 170 stukjes en bevat Julian als poppetje. Met deze set kan je een verjaardag op de Animal Crossing-manier naspelen. De adviesprijs is €14,99.

In de set Bunnie’s Outdoor Activities (77047) kunnen kinderen de typische activiteiten op het eiland naspelen. Zo kan je insecten vangen, over een rivier springen en heerlijk kamperen. De set bevat 164 stukjes en het personage Bunnie. Het zal €19,99 gaan kosten.

Kapp’n’s Island Boat Tour (77048) lijkt net op boottocht in Animal Crossing: New Horizons. Kapp’n brengt je met zijn boot naar een ander mysterieus eiland. Daar kan je op zoek naar schatten en kom je mogelijk Marshal tegen. Met 233 stukjes en Kapp’n en Marshal als poppetjes valt er genoeg te beleven. De set zal €29,99 gaan kosten.

De huisbezoekjes zijn een van de leukste dingen in Animal Crossing. In Isabelle’s House Visit (77049) komt Isabelle op bezoek in het huis van Fauna. In deze set, die uit 389 stukjes bestaat, bouw je het huis van Fauna. Met de poppetjes van Isabelle en Fauna kan je het huisbezoek perfect naspelen. De set zal €39,99 kosten.

De laatste set is tevens de grootste en duurste set. Voor €74,99 krijg je 535 stukjes en twee poppetjes. De set heet Nook’s Cranny & Rosie’s House (77050) en bevat twee bouwwerken. Je gaat zowel de bekende winkel Nook’s Cranny nabouwen als het huisje van Rosie.

Op de LEGO-site kan je het volledige persbericht nalezen. Wat is jouw eerste indruk van deze sets? Zit er wat bij of had je andere verwachtingen? Laat het ons weten in de reacties!