Dragon Ball Xenoverse 2 teaset nieuwe DLC

De game viert zijn 7e verjaardag in stijl?

Op de officiële Dragon Ball-site is een post gemaakt waarin nieuwe art voor Dragon Ball Xenoverse 2 is getoond. Het lijkt er dan ook op dat er nieuwe DLC aankomt voor de game die deze maand zijn 7e verjaardag viert. Het kunstwerk is ook te bekijken op X/Twitter.

De site omschrijft de afbeelding als volgt:

Goku en de avatar [“gespeeld door de speler” – red.] laden hun Kamehameha op, terwijl we achter hen Trunks met een serieuze blik en de Supreme Kai of Time zien. Wat kan deze illustratie betekenen…?! Bron: Dragon-Ball-Official.com

Het bericht eindigt met de opmerking dat we binnenkort meer krijgen te horen. Houdt dit in dat er nieuwe DLC aankomt? Speel jij Dragon Ball Xenoverse 2 nog steeds? Laat het weten in de comments!