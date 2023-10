RPG In Stars and Time binnenkort verkrijgbaar

Undertale meets Groundhog Day.

We hoeven niet meer lang te wachten tot we In Stars and Time kunnen spelen. Deze turn-based RPG werd eind 2022 aangekondigd en heeft nu eindelijk een definitieve releasedatum. Volgens ontwikkelaar Adrienne Bazir en uitgever Armor Games Studios is de game vanaf 20 november te spelen op je Nintendo Switch. Met deze datum voegt In Stars and Time zich bij een paar grote titels die ook deze maand verschijnen, zoals Hogwarts Legacy en WarioWare: Move It! Bij een dergelijke bekendmaking kan een nieuwe trailer natuurlijk niet uitblijven. Deze bekijk je hieronder:

In de wereld van In Stars and Time moeten Siffrin, Mirabelle, Isabeau, Odile en Bonnie het opnemen tegen een tirannieke koning. Voordat ze dit lukt, gaat er echter iets mis en komen ze in een time-loop terecht. Siffrin is de enige die dit in de gaten heeft. Samen beleeft deze groep dezelfde twee dagen steeds opnieuw terwijl ze hun fouten ongedaan proberen te maken. Elke keer leer je meer over de wereld en over de personages. Bij het zien van de trailer zien we meteen overeenkomsten met Undertale, maar dit lijkt desondanks een volledig uniek avontuur te zijn. Net als in Undertale, inmiddels wel te beschouwen als een moderne klassieker, zitten ook hier grappige mechanics in die je wellicht niet zou verwachten. Daag je vijanden bijvoorbeeld uit voor een potje ‘steen, papier, schaar’!

Hoe kleurrijk de personages ook lijken te zijn, de game visuals zijn zwartwit. Dit geeft de game direct een mysterieuze feel, die lijkt te worden gecomplementeerd met een dosis humor. Een prima combinatie. Hoe dan ook, over iets meer dan een maand kunnen we het zelf gaan ontdekken. Aan de speler de taak om de kwaadaardige koning te verslaan voordat de klok weer wordt teruggezet. Ga jij vanaf 20 november die uitdaging aan?