[Special] Nintendo pakt de European Championships goed aan, maar veegt Mario Kart onder de mat

Afgelopen weekend waren de Nintendo European Championships, wij waren er bij!

Afgelopen weekend waren de Splatoon 3 en Mario Kart 8 Deluxe European Championships in Bad Vilbel. Het kleine stadje naast Frankfurt was voor twee dagen de plek voor Splatoon-fans en Mario Kart-fans. Al was het voornamelijk een feest voor Splatoon. Je kunt dag 1 hier terugvinden en dag 2 is hier te vinden. Wij waren aanwezig op het evenement en zien potentie voor een jaarlijks evenement.

Het evenement bestond uit natuurlijk de wedstrijden, maar ook voor de bezoekers was er genoeg te doen. Zo kon je in een Mario Warp Pipe op de foto, Mario Kart spelen, Splatoon 3 spelen en op de foto met een achtergrond van Splatoon 3. Daarnaast waren er nog dagelijkse wedstrijden met Salmon Run en een Mario Kart 8 Deluxe Time Trial. Dus ook wanneer je even klaar was met kijken kon je wat beleven.

Splatoon 3 spetterde van de close calls

Helaas is het Nederlandse team niet voorbij de poulefase gekomen, maar dat houdt niet in dat de meeste rondes die ik heb gezien enorm aan elkaar gewaagd waren. Natuurlijk waren er rondes waarin een potje met een knock-out beslist werd, soms ook een erg dominante. Maar meestal was het tot op het laatste moment niet duidelijk wie er zou winnen. De laatste minuut heb ik de lead regelmatig van team zien wisselen en ook overtime was vaak te zien. Rondes waarbij teams van een flinke achterstand terugkwamen in een overtime om toch net te winnen. De emoties van de teams, het gejuich van het publiek en de setting zorgden ervoor dat iedereen steeds op het puntje van hun stoel zat.

De meeste rondes waren opgezet als een best of five wedstrijd. Teams moesten hiervoor vijf games winnen in verschillende onderdelen van het spel. Voor de eerste game moest een team twee Turf War winnen. Van de andere modi (Clam Blitz, Rainmaker, Tower Control en Splat Zones) werd er steeds maar één game gespeeld. De finale was net wat uitgebreider met een best out of seven game. Geregeld gingen de games ook dusdanig gelijkwaardig op dat er vier of vijf games gespeeld moesten worden om de winnaar te bepalen. Er waren zelfs matches waar een team 2-0 voor stond en dan alsnog met 2-3 verloor.

Overwinning voor het thuisland

De uiteindelijke winnaars was team KaiZer uit Duitsland ontving de gouden Inkling-trofee en hun symbolische boardingpass om naar Japan te gaan. Hier mogen ze tijdens Nintendo Live in januari ons continent gaan vertegenwoordigen op het WK.

Zelfs als iemand die normaal weinig heeft met sport en esports kijken, was het enorm leuk om te kijken. De commentatoren wisten het spel goed bij te houden en iedereen op de hoogte te houden van wat er gebeurde. De host was bovendien enorm goed in het ophypen.

Mario Kart 8 Deluxe voelde een beetje als een afterthought

Toen in juni een officieel Mario Kart 8 Deluxe EK werd onthuld, was ik best wel blij. Eindelijk komt er een valide wedstrijd voor Mario Kart, een game met meer dan 50 miljoen spelers. Maar toen de kwalificaties kwamen voelde het toch wat gek. De eerste werd enkele dagen van tevoren aangekondigd en ook de hype was ver te zoeken. Dit gevoel werd versterkt door de opzet van het EK. Mario Kart zou van de twee dagen maar een halve dag in beslag nemen. Ook had Splatoon bij het podium bijvoorbeeld grote banners hangen, deze ontbraken volledig bij Mario Kart.

De opzet van het toernooi zorgde ervoor dat het constant spannend was. De spelers moesten namelijk in twee groepen van twaalf tegen elkaar strijden op twaalf vooraf gekozen levels. Dit waren er vanuit de gehele game en de DLC die tot nu toe is uitgebracht. De top zes van beide halve finales gingen door daar de finale waar de winnaar gekroond werd. Tijdens iedere race werden er voornamelijk vier racers tegelijk getoond met op momenten dat er een focus was op één van de racers. Je zag dus constant actie en spannende momenten. Racers die van de eerste naar de tiende plek zakten of juist een enorme inhaalrace haalden. Zelf vond ik dit leuker dan Splatoon kijken aangezien je bij Splatoon, maar uit één oogpunt kan kijken tegelijk.

Hoewel de opzet goed in elkaar zat verder voelde het door de rare verdeling (aangezien dat kan voorkomen via de online toernooien) het niet echt als een EK. Naast één Nederlander en één Belg waren het vooral Spanjaarden en Fransen die mee deden. Landen die meededen bij Splatoon zoals UK en Zwitserland ontbraken volledig.

De winnaar is…

Uiteindelijk was het de Franse Thomas die won en daarmee ook een ticket naar Japan heeft ontvangen. Thomas speelde als enige Daisy tegen maar liefst elf Yoshi’s. De Nederlandse Alpaco eindigde op de vijfde plek. De Belgische Nulp die opeens toch in de finale kon meedoen eindigde op de achtste plek.

Vervolgens kregen de spelers allemaal een certificaat dat ze mee hebben gespeeld in de finale van het EK (geen medailles dus zoals met Splatoon) en was de trofee redelijk standaard. Hij was op zich mooi, maar als je het design van Splatoon ernaast zette, was het maar een saaie vertoning. Een game die zo groot is als Mario Kart verdient wat mij betreft beter.

Smaakt naar meer

Nintendo organiseert niet vaak dit soort toernooien, maar als ze het doen weten ze het goed aan te pakken. Jaren geleden was het EK van Super Smash Bros. Ultimate in Amsterdam en ook dat was een erg leuk evenement. Ik hoop alleen dat Nintendo nu doorpakt en dit vaker gaat doen. Alleen mogen ze de volgende keer alle spellen evenveel aandacht gaan geven.