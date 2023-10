Hideki Kamiya mag een jaar niet aan games werken

Maar hij zegt weer terug te komen.

Vorige maand is aangekondigd dat Hideki Kamiya Platinum Games zou verlaten op 12 oktober 2023. Vandaag dus! De wereldberoemde regisseur staat bekend om games als Okami, Devil May Cry en de Bayonetta-serie. En hoewel hij vandaag op zijn Youtube-kanaal (Hideki Kamiya Channel) zegt dat hij weer graag aan games gaat werken, geeft hij ook aan dat hij een jaar lang niet in de gamesindustrie actief mag zijn.

De video geeft een interessante kijk op de man. Hij maakt op een niet zo subtiele manier bekend dat hij al een tijdje klaar was met Platinum Games, dat hij al 3 maanden thuis zit te Netlfixen, en dat hij heel goed is in… curry maken. Mocht je de video willen zien, dan kan dat hier. De hele video is een achtbaanrit, precies zoals je mag verwachten van Hideki Kamiya.

Hideki Kamiya is één van de medeoprichters van Platinum Games en het is dan ook niet zo gek dat hij een concurrentiebeding heeft. Maar hij maakt ook heel duidelijk dat hij weer terug wil komen. We zijn dus zeker niet van de excentrieke regisseur af.

In de tussentijd vraagt hij wel aan de fans of ze alsjeblieft een abonnement op z’n Youtube-kanaal willen nemen. Nu hij werkloos is, kan hij de inkomsten goed gebruiken. Uiteraard maakt hij dat nog een keer duidelijk voordat hij wegrijdt in z’n Lamborghini. Het ziet er dan ook niet naar uit dat we medelijden moeten hebben met ‘m. Het past dan wel weer bij die typische humor van Kimaya-san.

