Jujutsu Kaisen: Cursed Clash vanaf 2 februari te spelen

De nieuwe release date trailer licht weer een tipje van de sluier op.

Jujutsu Kaisen-fans kunnen hun agenda er vast bij pakken. Uit de release date trailer die gisteren online is gekomen, blijkt namelijk dat de game van deze populaire shonen anime uitkomt op 2 februari 2024. Dat het spel, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, verschijnt op 2-2 is niet geheel toevallig. Cursed Clash draait namelijk om 2v2-gevechten waarbij de synergy tussen je personages een grote rol speelt.

Voor wie niet bekend is met de anime: Jujutsu Kaisen gaat over de fitte en ietwat impulsieve scholier Yuji Itadori. Wanneer hij de eeuwenoude vinger van de beruchte “Jujutsu sorcerer” Sukuna eet, raakt hij bezeten door deze magiër. Gelukkig kan de sterke Yuji zijn gast aardig in toom houden, wat hem een hoop nieuwe krachten oplevert. En deze krachten zet Yuji maar al te graag in om zijn omgeving te beschermen tegen de kwaadaardige, bovennatuurlijke wezens die ronddolen!

Naast de releasedatum van de game, geeft de nieuwe trailer ook weer wat brokjes informatie over de game zelf. Zo wordt er verwezen naar delen van het eerste animeseizoen en de prequel die in de story mode van het spel zijn verwerkt, zijn er wat menu-schermen te zien en krijg je, last but not least, te zien welke speciale edities er van Cursed Clash verkrijgbaar zullen zijn.

Gooi jij deze game in je (digitale) winkelmandje, of wacht je het nog even af? Laat het ons weten in de comments!