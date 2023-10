Schattige promovideo Super Mario Bros. Wonder duikt op

De game verschijnt op 20 oktober.

Nintendo heeft een wel heel erg schattige promovideo online gezet voor Super Mario Bros. Wonder. De game staat gepland voor een release over iets meer dan een week, op 20 oktober, en dus is de marketingmachine hard aan het werk. Maar de schattigheid van deze promovideo zag niemand aankomen:

Hoe meer bloemen, hoe beter! ❤️ pic.twitter.com/mPjqTqW9zg — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 11, 2023

In de video is te zien hoe Bowser Peach probeert te versieren door haar een bloem te geven. Maar als Peach dan in aanraking komt met de nieuwe Olifantenappel, krijgt de video een leuke wending.

Voor meer info over de wondere wereld van Super Mario Bros. Wonder, check dan onze preview. Onze Jorden was in ieder geval enthousiast. Kijk jij uit naar deze game? Laat het weten in de comments!