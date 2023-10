Volgend bedrijfseitje aangekondigd voor Splatoon 3

Zet het eerste weekend van november alvast in je agenda!

Vorige maand vierde Splatoon 3 zijn 1-jarig bestaan. Dat werd groots gevierd met een Splatfest waarbij Haya de grote winnares was. Zojuist heeft Nintendo Nederland in een bericht op X, het voormalige Twitter, het volgende event aangekondigd. Er vindt binnenkort weer een Bedrijfseitje plaats; een evenement in de modus Salmon Run. Dit zal zijn van zaterdag 4 november om 01:00 uur tot maandag 6 november 01:00 uur.

Trommel dus je vrienden op, want jullie moeten proberen zo veel mogelijk eieren te scoren. Het zal gaan om een vast scenario van vijf golven, waardoor je van elke run kan leren om beter te worden. Daarbij kan je kiezen welke van de voorgeselecteerde wapens je wilt gebruiken. Mocht je geen vrienden hebben om mee samen te spelen, dan kan je ook solo spelen. Je komt dan in een team met willekeurige mensen, wat het natuurlijk wel wat lastiger maakt.

Heb jij alweer zin in Bedrijfseitje? Laat het ons weten in de reacties!