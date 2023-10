CRYMACHINA demo nu beschikbaar

Beleef het begin van deze actievolle sci-fi RPG!

Nog even en we kunnen met CRYMACHINA aan de slag, een nieuwe sci-fi RPG van NIS America. De game komt op 27 oktober naar de Switch, en voor iedereen die nog niet weet wat deze titel inhoud is er nu goed nieuws. NIS America heeft namelijk een demo online gezet, die nu te downloaden is in de Switch eShop. In de demo kun je het begin van de game proberen en deze data kun je later overzetten naar de volledige game. Om de demo te promoten is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

CRYMACHINA is een actie gevulde RPG die zich afspeelt in een wereld waarin mensen al duizenden jaren geleden zijn uitgestorven. Echter is nog niet alle hoop verloren. Syntetische wezens genaamd Dei Ex Machina hebben de opdracht gekregen om de mensheid weer terug te brengen. De drie hoofdkarakters hebben de zielen van overleden mensen in hun lichaam geplant gekregen en gaan met hun eigen redenen en overtuigingen proberen mens te worden.