Er worden nog steeds Wii U’s verkocht?

Mag jij raden hoeveel het er waren!

En dan nu even iets compleet anders. Mat Piscatella is een executive director en video game industry analyst bij Circana (NPD). Normaal zouden we daar niet perse iets over schrijven, maar vandaag deelde hij iets dat te grappig was om niet te delen. De Sales cijfers van de Wii U. Zoals jullie weten was de Wii U nou niet Nintendo’s meest geliefde product, en de console is in de vergetelheid aan het raken sinds we in 2017 geïntroduceerd werden aan de Nintendo Switch. Een nieuwe Wii U in de winkel vinden in momenteel bijna onmogelijk… maar niet helemaal, zo blijkt.

Het is namelijk zo dat afgelopen september er in de U.S. één, jawel, één Wii U is verkocht. De laatste keer dat er daar een Wii U werd verkocht was in mei 2022. In totaal is de Wii U zo’n 13 miljoen keer verkocht (ter vergelijking, de Switch zit al over de 129 miljoen) maar daar kunnen ze nu dus één bij op schrijven.

En nu we toch bezig zijn: dat is niet eens het raarste verkoopcijfer feitje. De laatste keer dat er een nieuwe SNES verkocht werd in de U.S. was in januari van 2008. Best knap, aangezien de console daar in 1991 al uitkwam.

Dus als je nog van plan bent om een nieuwe Wii U te kopen, ga ervoor. Je zou zo maar eens de enige kunnen zijn.