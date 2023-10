Kevin Afghani wordt de nieuwe stem van Mario

Eindelijk weten we wie de opvolger zal worden van Charles Martinet.

Na maanden van speculaties, waaronder vandaag nog een onjuist gerucht, is nu officieel onthuld wie de nieuwe stem van Mario zal gaan verzorgen. Het is de eer aan Kevin Afghani om het na ruim 25 jaar over te nemen van de welbekende Charles Martinet. Op X, het voormalig Twitter, maakte Kevin Afghani de onthulling bekend. Ook Nintendo heeft het nieuws zelf bevestigd. Afghani schreef op X: “Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!”

Nintendo was tot nu toe alles behalve spraakzaam over de opvolger van Charles Martinet. Tot voor kort liet het bedrijf weten dat de nieuwe stem van Mario zou worden onthuld via de credits van Super Mario Bros. Wonder. Deze game zal het eerste Mario-spel worden waarin Kevin Afghani de stem gaat verzorgen. Super Mario Bros. Wonder zal op 20 oktober naar de Nintendo Switch komen.