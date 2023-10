Nieuwe verhalende trailer Warm Snow

Dit roguelike avontuur krijgt een prachtig geanimeerde trailer!

Een nieuwe trailer is verschenen van Warm Snow, een roguelike actie game die zich afspeelt in een dark fantasy universum. De game is sinds 2022 al te spelen op Steam, maar eind vorige maand kregen we te horen dat de game ook naar de Switch komt. Daar staat hij momenteel gepland voor 20 oktober. De nieuwe trailer focust zich vooral op het verhaal van de game. Je kunt hem hieronder bekijken.

Warm Snow is ontwikkeld door Chinese studio BadMudStudio en bevat veel elementen uit de Chinese folklore. Jij volgt het verhaal van Bi An, een mysterieuze krijger wiens missie het is om de vijf clans te confronteren. Zij beschermden vroeger de wereld, maar moeten nu verlost worden van de corruptie die erin rondgaat. Uiteindelijk moet je de Witte Lotus verslaan. Je krijgt daarbij verschillende wapens en magie ter beschikking die je kan aanpassen aan je manier van vechten. Lukt het jouw het mysterie van de “Warm Snow” te ontrafelen de wereld van deze plaag te bevrijden?