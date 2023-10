One Night: Burlesque verschijnt 3 november in de eShop

Kan Holly met haar telepatische gave een moord voorkomen?

Een moord oplossen voordat deze gebeurt? Dat is het uitgangspunt van One Night: Burlesque. In deze noir visual novel van indie-gameontwikkelaar RedDeer.Games speel je als burlesquedanseres Holly, wiens telepatische gave meer als een vloek dan als een zegen voelt. Maar wanneer ze tijdens een show gedachten opvangt van iemand die van plan is haar vriendin Liz te vermoorden, zal ze er alles aan doen om dit te voorkomen.

Zoals het een visual novel betaamt, is het aan jou keuzes te maken over de manier waarop Holly met haar omgeving omgaat. En deze keuzes hebben ook invloed op het einde van het verhaal. Gaat het jou lukken om het mysterie te ontrafelen, of is Liz’ noodlot onomkeerbaar?

Nieuwsgierig geworden? RedDeer.Games heeft naast onderstaande gameplaytrailer alvast een demo beschikbaar gemaakt op Steam. En vanaf 3 november kan je One Night: Burlesque ook in de Nintendo eShop vinden. Wat vind jij van de trailer?