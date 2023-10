[Review] A Tiny Sticker Tale – Wie goed doet, goed ontmoet!

Ga samen met Flynn op een stickerachtig avontuur!

Vorig jaar november bracht ontwikkelaar en uitgever Ogre Pixel het spel Lonesome Village naar Nintendo’s hybride console. Nu, ongeveer een jaar later, is het tijd voor zijn tweede Switch-spel, welke afgelopen week in de eShop verscheen. Ik heb het natuurlijk over het puzzel-avonturenspel A Tiny Sticker Tale. Voordat deze titel kon verschijnen werd er een campagne op Kickstarter gestart. Geloof het of niet, maar gamers waren zo enthousiast dat het doel binnen een paar uur al werd gehaald. De game belooft onder andere een mooi emotioneel verhaal, unieke gameplay met stickers en een prachtig uiterlijk, maar of dat allemaal ook het geval is lees je in deze review.

Er was eens een ezeltje die graag z’n vader nog eens wilde zien…

In A Tiny Sticker Tale kruip je in de huid van het ezeltje Flynn. Dit personage zie je dan ook meteen in de intro al varend in een bootje zitten. Flynn is onderweg naar het Figori eiland waar hij op zoek gaat naar zijn vader. Voordat Flynn en zijn vader herenigd kunnen worden, wachten er aardig wat uitdagingen op je. Gelukkig heb je het magische stickerboek van vroeger bij je, dat veel meer kracht heeft dan je denkt. Dit is eigenlijk ook meteen waar het verhaaltje stopt. Tenminste, aan het begin dan. Naarmate het spel vordert krijg je namelijk nog meer cutscenes te zien. Persoonlijk vind ik dat het verhaal wel iets meer emotie zou mogen hebben, zeker omdat dat was wat er expliciet beloofd werd. Hoewel de boodschap van deze titel erg mooi is, had ik toch wel nét ietsjes meer verwacht, maar misschien verrast de gameplay mij meer?

Puzzelen met stickers

Als je op het eiland Figori bent aangekomen wordt de gameplay meteen heel goed en duidelijk uitgelegd door het personage Honey. Je krijgt namelijk de taak om een paar dozen te verplaatsen, waardoor je het eiland verder kunt ontdekken. Hiermee wordt per direct al duidelijk gemaakt dat je voorwerpen kunt verplaatsen en deze eventueel kan veranderen in stickers om ze vervolgens mee te nemen in het magische stickerboek. Echter blijft het niet alleen bij voorwerpen, want het is ook mogelijk om personages mee te nemen. De volgende opdracht die Honey geeft is dan ook om haar te verplaatsen naar het andere deel van het strand. Uiteraard krijg je niet te horen wat je allemaal precies kunt oppakken en meenemen in jouw stickerboek, want dan had de uitleg namelijk veel te lang geduurd. Gelukkig laat het handje op jouw beeldscherm zien waar je iets mee kunt doen, want de omlijning van het ding wordt dan wit.

A Tiny Sticker Tale bestaat voornamelijk uit het oplossen van deze sticker puzzels. Hoewel het gelukkig niet allemaal voorgekauwd wordt, zoals aan het begin van het spel, is de game absoluut zonder frustratie uit te spelen. Ik moet stiekem toegeven dat ik op een moment wel vast zat. Ik moest namelijk een mijnwerker naar een plek brengen waar kleine stenen lagen. Eerder was ik al op die plek geweest en legde een mysterieus personage daar stenen neer. Echter vond ik deze best groot en was het niet in me opgekomen dat dit de desbetreffende stenen waren. Uiteindelijk had ik alle stukjes in mijn hoofd bij elkaar gelegd en kon ik verder gaan met mijn avontuur.

Maar wacht, er is meer!

De titel biedt hier en daar trouwens ook nog een paar minigames. Zo krijg je de taak om met een pijl en boog te schieten en een bepaalde score te halen. Dit was nog best wel uitdagend, maar deze opdracht behaalde ik gelukkig wel binnen een paar keer oefenen. In het spel geldt de uitdrukking ‘’wie goed doet, goed ontmoet’’ dus daarna wachtte er gelukkig een mooi voorwerp op me. Ook kun je tijdens je playthrough nog een kort potje tennissen, uiteraard door een sticker van de tennisracket op de juiste plek te plaatsen. Wat mij betreft hadden er toch wel iets meer minigames mogen zijn aangezien deze zo vermakelijk waren. Daarbij zorgde de minigames voor wat afleiding van de normale gameplay. Ondanks dat is er tijdens de korte speelduur genoeg leuks te doen zoals de wereld te verkennen, personages te helpen en zelfs jouw tent te verbouwen. Dus vervelen zul je vast niet snel doen!

Audiovisueel is het meer dan dik in orde!

Omdat stickers een belangrijke rol spelen in A Tiny Sticker Tale vond ik het erg leuk om te zien dat bijna alles met een beetje fantasie op een sticker lijkt. Dat komt mede doordat er niet extreem veel details aanwezig zijn op het eiland, maar dat is absoluut niet erg. Het uiterlijk is daardoor namelijk super schattig, wat perfect past bij een puzzel-avonturenspel als deze.

Ook werd ik erg verrast door de muziek in dit spel. Het leuke eraan is dat er op elk moment van de dag een ander muziekje speelt. Terwijl de zon overdag schijnt is alles een stuk energieker dan wanneer het regent of het avond is. De muziek bestaat onder andere uit gitaren, bongo’s en wanneer je een speciaal item verzamelt hoor je een mooi geklingel van een harp. Al met al zorgt de audio ervoor dat de stemming van de game super fijn is.

Conclusie

Ik heb in deze review kort laten vallen dat A Tiny Sticker Tale niet echt een lang avontuur is. Je hebt namelijk in ongeveer 2 uur het verhaal wel uitgespeeld. Echter betekent dat niet dat er daarna niks meer te doen is. Zo moet ik onder andere nog een beeldje repareren, verstopte feeën vinden en alle meubels en stickers verzamelen. Er is dus nog genoeg te doen, maar dit alles is binnen vijf uur ook wel gedaan. Ondanks dat vind ik zeker dat het prijskaartje van €9,99 het meer dan waard is. Niet alleen omdat de gameplay uniek en vermakelijk is, maar ook omdat de game kwalitatief ook erg goed is. Ik heb geen enkele bug ontdekt, de titel is niet vast gelopen en alles draait ongelofelijk soepel op de Nintendo Switch. Als je dus zoekt naar een heerlijk, mooi en rustig spelletje, waar je niet tientallen uren mee bezig bent, is dit een absolute aanrader!

+ Superleuke originele gameplay

+ Minigames zijn een leuke variatie voor het spel

+ Heerlijke passende muziek + een lieflijk uiterlijk

– Het verhaal had wat mij betreft ietsjes sterker mogen zijn.

DN-Score: 8,0