Splatfest rond Halloween aangekondigd voor Splatoon 3

Splatoween komt eraan. Kleed je in stijl en vecht tijdens dit griezelige Splatfest!

Gisteren kondigde Nintendo een nieuwe ronde van Bedrijfseitje aan. Dat zal het eerste weekend van november plaatsvinden. Vandaag is het opnieuw raak voor Splatoon 3-fans. Er komt een nieuw Splatfest aan! De vraag die centraal staat: Welke griezel is het gezelligst? Ga je voor zombie, skelet of spook? Het Splatfest vindt van zaterdag 28 oktober om 02:00 uur tot maandag 30 oktober om 02:00 uur plaats. Maak je dus alvast klaar voor de strijd!

Zombie, skelet of spook? Strijd voor jouw favoriete griezel in dit bovennatuurlijke #Splatoon3 Splatfest! pic.twitter.com/erta9JtCjt — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 13, 2023

Ter gelegenheid van Splatoween kan je binnenkort griezelige kleding bemachtigen. Zo kan jij geheel in stijl aan het Splatfest deelnemen en er een prachtig feest van maken.

Er ligt binnenkort angstaanjagend verse uitrusting voor het grijpen ter ere van Splatoween! #Splatoon3 pic.twitter.com/uCFO5vWRRm — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 13, 2023

Heb jij al zin in Splatoween? Hoe ga jij je kleden en voor welk team ga je? Laat het ons weten in de reacties! Voor wat kledinginspiratie heeft Deep Cut alvast hun outfits uitgezocht.