The Grinch: Christmas Adventures krijgt launchtrailer

Kom nu alvast in de Kerstsfeer!

Voor wie nu al niet kan wachten tot het Kerst is, is vanaf vandaag The Grinch: Christmas Adventures verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Daar hoort natuurlijk ook een passende launchtrailer bij welke je hieronder kunt bewonderen.

In deze nieuwe game heeft de Grinch heeft een geweldig, vreselijk idee: alle cadeautjes stelen in Whoville, met behulp van gadgets zoals zijn kerstmankostuum en de zuurstoklasso. Het spel is een platformgame in kerstsfeer waarin je onder andere met de Grinch moet rondsluipen, wezens moet bevriezen met sneeuwballen en je ontdekt wat de ware betekenis van Kerst is!

Wil jij alvast in de Kerstsfeer komen? Wellicht helpt onderstaande trailer je erbij!