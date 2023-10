ASTLIBRA Revision komt 16 november naar de Switch

Indieparel ASTLIBRA Revision verschijnt binnenkort in de eShop.

Toen ASTLIBRA Revision vorig jaar op Steam verscheen, bleek deze ongebruikelijke 2D side-scrolling actie-RPG al snel een verborgen juweeltje. Momenteel is zelfs 96% van de meer dan 17.000 Steam-recensies positief: een indrukwekkende prestatie voor een indie-game die door slechts één persoon is gemaakt! Ondanks de ietwat gebrekkige Engelse vertaling waren veel spelers onder de indruk van het verhaal, de personages en de gevechten. En vanaf 16 november is deze indieparel ook op de Switch te spelen!

In ASTLIBRA Revision speel je een jongen die bewusteloos raakt wanneer hij met zijn jeugdvriendin een demonenaanval ontvlucht. Als hij wakker wordt, is zijn vriendin weg, maar ontmoet hij wel de pratende kraai Karon. Waar is zijn vriendin? Wat is er gebeurd met ‘zijn’ wereld? En wie is Karon precies? Dat probeer je in deze game te ontdekken. Uiteraard gaat dat niet zonder slag of stoot, dus bereid je voor op sleutelen aan wapens, skills en abilities.

Voor een gameplay- en sfeerimpressie kan je onderstaande trailer bekijken. Nieuwsgierig geworden? Voor Steamgebruikers is een demo beschikbaar die de proloog en het eerste hoofdstuk van het spel beslaat. Kende jij ASTLIBRA Revision al?