Kickback Slug: Cosmic Courier vanaf deze maand te spelen

Deze game speel je niet bepaald met een slakkengangetje...

Slakken, wapens en physics staan centraal in Kickback Slug: Cosmic Courier. Deze nieuwe titel is deze maand nog op de Nintendo Switch te spelen. Bonus Stage Publishing, aPriori Digital en Kittens in Timespace hebben vandaag bekendgemaakt dat de game op 26 oktober zal uitkomen.

De naam roept misschien wat vraagtekens op. Wat is dit eigenlijk voor game? Je speelt als Slippy de Slak, en Slippy bezorgt goederen voor een intergalactische handelaar. Een soort DHL in de ruimte dus. Plotseling crasht echter je schip en loopt je kans om werknemer van de maand te worden gevaar. Alle pakketjes liggen nu verspreid over de planeet waarop je bent neergestort. Aan jou en Slippy de taak om dit weer recht te zetten.

If you can dodge a wrench…

In deze game draait het voornamelijk om ontwijken. Hoe moet je dat als slome slak voor elkaar krijgen, hoor ik je denken. Luister, voor slakken in de ruimte gelden nu eenmaal andere regels. Slippy is gewapend, en hij gebruikt zijn arsenaal niet alleen om vijanden uit te schakelen. Dankzij de terugslag van zijn geweren heeft deze slimme slijmbal geleerd te vliegen en gebruikt hij deze trucjes ook om projectielen en obstakels te ontwijken.

Zo baan jij je dus een weg door de 50 verschillende levels, van dichte jungles tot ijzige bergtoppen en lavapoelen waar je het zweet van uitbreekt. Ook neem je het op tegen bazen en speel je nog eens zes bonuslevels vrij. Het is een physics-based 2D-game, dus maak strategisch gebruik van je wapens en stel je skills op de proef. Zonder jou krijgen de aliens in dit universum immers hun pakketjes niet de volgende dag. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?

Over iets minder dan twee weken is Kickback Slug: Cosmic Courier dus te spelen. Ga jij een poging wagen? Voor een voorproefje hebben we hieronder de trailer gedeeld: