[DN’s Five] Bezoek aan een videogame-evenement

Een evenement bezoeken kan best overweldigend zijn, hier zijn wat tips!

Wat maakt een bezoek aan zo’n event nou zo speciaal? Na ons bezoek aan GameForce staat Heroes Dutch Comic Con alweer voor de deur. Ga jij erheen of twijfel je nog? Er zijn zoveel redenen om zo’n evenement in ieder geval één keer geprobeerd te hebben. Hier zijn onze vijf tips.

Verlegen? Ga in cosplay

De afgelopen jaren heb ik al flink wat evenementen mogen bezoeken. In het begin deed ik dat gewoon vanuit mezelf, maar later voor nieuwswebsites. Zo ga ik ook graag vanuit Daily Nintendo naar zoveel mogelijk plekken toe. Ik vind het namelijk geweldig om cosplayers te interviewen en te fotograferen. Het is zo ongelooflijk knap hoeveel werk er in al die outfits kan zitten. Daarnaast zijn het vaak hele lieve mensen/is het een hele fijne community. Een bijkomend voordeel om in cosplay naar een evenement te gaan is dat je een outfit kunt kiezen, waarbij je een masker kan dragen. Zo hoeft niemand te weten wie je bent.

Exclusieve merchandise

Het is de laatste jaren wel wat minder geworden met echt exclusieve artikelen, maar parels zijn er nog steeds. Funko, Nintendo, eetbare artikelen, noem het maar op. Er is zoveel te vinden op beurzen, zoals Heroes Dutch Comic Con. Je kijkt echt je ogen uit. Soms loop ik hier wel drie keer een rondje om alles goed te bekijken. Op een beurs is het altijd wel lastig om een juiste inschatting te maken van de prijs. Zelf onthoud ik meestal dat de ‘gangbare artikelen’, zoals Nintendo knuffels vaak even duur of zelfs duurder zijn op dit soort evenementen. Toch betaal ik soms wel net iets meer voor een artikel die nergens te vinden is. Dat is vaak voor mij een reden om hier iets te kopen. Persoonlijk koop ik echter meestal geen officiële merchandise, maar koop ik liever iets wat kleine kunstenaars zelf hebben gemaakt.

Talentvolle kunstenaars

Als je mijn sfeerimpressies wel eens gelezen hebt over een evenement, dan weet je dat ik deze mensen graag in de spotlights zet. Er is een speciaal gebied waar allerlei kunstenaars hun talenten laten zien. Denk aan prachtige buttons, schilderijen voor aan de muur of zelfs bestek. Er is zoveel te zien! Het mooie is dat je echt iets unieks koopt. Het is vrijwel nooit een massaproduct. Deze kunst is met de hand en met veel liefde gemaakt door eenlingen of kleine ondernemingen. Ik ondersteun deze mensen heel graag. Het is dus zeker de moeite om hier uitgebreid eens rond te lopen.

Activiteiten en optredens

Als je niet zo verlegen bent, is er genoeg te beleven. Zo heb ik ooit eens meegedaan aan een speeddate-sessie (zonder succes overigens). Er zijn echter teveel activiteiten om op te noemen. Het gaat alle kanten op. Van een Japanse theeceremonie tot aan het samen dansen op anime of videogamemuziek. Daarnaast zijn er meestal flink wat toernooien om aan mee te doen. Zo kwam ik zelf een keer in de finale van een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi.

Over gamen gesproken

Je zou het bijna vergeten, maar natuurlijk is er een overvloed aan games om te kopen en te spelen. Er is voor ieder wat wils. De laatste tijd is Nintendo vaak met een eigen stand aanwezig op dit soort evenementen. Hier kun je allerlei games spelen of aan korte challenges meedoen. Naast stands van grote bedrijven zoals Nintendo zijn er ook gebieden waar je allerlei games kunt spelen. Zo is er meestal wel een retro-area. Voor Nintendo-gamers eigenlijk altijd een bezoekje waard. Hier kun je allerlei oudere consoles spelen. Van de NES tot aan consoles waar je nog nooit van gehoord hebt.

Het bezoeken van een videogame-evenement is echt de moeite waard. De eerstvolgende op de kalender is Heroes Dutch Comic Con. Ga jij erheen?