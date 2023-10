Gerucht: Sonic Superstars krijgt volgend jaar DLC, eind volgend jaar nieuwe game

Een gelekte powerpoint-slide bevat heel wat informatie!

De geruchtenmolen staat altijd aan, en deze keer is het de beurt aan Sonic the Hedgehog. Er zou een powerpoint gelekt zijn die tijdens een “brand and licensing” presentatie van SEGA of Amerika getoond wordt. In deze powerpoint worden de algemene plannen van de Sonic the Hedgehog franchise besproken. Zo staat er bijvoorbeeld bij dat Sonic Superstars, welke bijna op de Switch verschijnt, volgend jaar extra DLC zou krijgen.

Het belangrijkste is echter dat er ook een compleet nieuwe game op staat. Jammer is dat hierbij geen informatie wordt gegeven, alleen dat deze eind volgend jaar tijdens de feestdagen zal verschijnen. En dat er een aantal maand van te voren een “prologue” zal verschijnen. Hieronder kun je de desbetreffende powerpoint slide bekijken. Voor nu moeten we dit nieuwst met een korrel zout nemen. We weten niet of de powerpoint slide echt is of dat er iemand enthousiast met photoshop in de weer is geweest. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!