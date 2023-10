Mortal Kombat 1: eerste kennismaking met Omni-Man

Omni-Man has entered the chat

Zoals we al hadden vermoed, is er op New York Comic Con meer bekendgemaakt over Mortal Kombat 1. Tijdens het evenement, dat dit weekend plaatsvond, heeft NetherRealm Studios een trailer vertoond waarin we een eerste blik kregen op Omni-Man. Deze superheld zal deel uitmaken van de aankomende DLC: de Kombat Pack. Ook mensen die de Premium Edition van de game hebben aangeschaft, kunnen deze vechtersbaas aan hun arsenaal toevoegen. In november start de early access, waarin Omni-Man ook al een speelbaar personage zal zijn. Ook bevestigde NetherRealm dat acteur J.K. Simmons zijn rol wederom zal vertegenwoordigen en dus de stem van Omni-Man heeft ingesproken.

In de trailer, die inmiddels ook op Twitter/X staat, zien we ook Tremor opduiken als Kameo Fighter. Hieronder is de brute video te bekijken, met fatalities en al:

The realms will tremble under the weight of the Viltrum Empire. #MK1 pic.twitter.com/x709ZtPLjY — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) October 14, 2023

Naast Omni-Man zal de Kombat Pack bestaan uit nog vijf personages, waaronder Homelander (The Boys), Peacemaker (DC Comics) en Mortal Kombat-personages Takeda, Quan Chi en Ermac. Daarnaast zal de DLC enkele Kameo Fighers bevatten, die gevechten interessanter kunnen maken en het tij kunnen teren door op het juiste moment bij te springen. We moeten echter nog wel even wachten op de DLC: deze komt in het voorjaar van 2024 uit.