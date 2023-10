Nieuwe trailer point-and click horror avontuur Desolatium

In de trailer komt vooral het verhaal aan bod.

Een nieuwe trailer is verschenen voor Desolatium. Deze game verschijnt op 27 oktober op de Switch en belooft een intens first-person verhaal te bieden met een snufje survival horror. Voor wie zich afvraagt hoe dat er uit moet gaan zien hebben we goed nieuws, want er is een nieuwe trailer verschenen. De trailer focust zich op het verhaal van de game maar toont ook genoeg gameplay. De trailer kun je hieronder bekijken.

Desolatium is een first-person adventure game gebaseerd op de Lovecraft Mythos. Het verhaal begint met Carter, die wakker wordt in een vreemde kamer. Hij kan zich niets herinneren, zelfs zijn eigen naam niet, maar wanneer hij rondkijkt bekruipt hem het gevoel dat iets niet klopt. Ondertussen hebben Carter’s vrienden zijn verdwijning opgemerkt. Begeleid vier personages door verschillende verhalen, maar wees op je hoede. Jouw keuzes bepalen het verhaal, met onvoorziene consequenties. Kun jij erachter komen wie hierachter zit of eindig je als onderdeel van één of ander ritueel? Ben je wel klaar voor wat je vind?