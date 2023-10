Ontmoet 9 legendarische comic artists op Heroes Dutch Comic Con. 

Maak kennis met 9 talentvolle schrijvers, editors en illustrators achter populaire superhelden comics en films.

Op 18 november en 19 november vind Heroes Dutch Comic Con weer plaats in de jaarbeurs in Utrecht. Zoals de naam van het evenement al doet vermoeden zullen er ook dit jaar weer veel “heroes” uit de comicbook wereld aanwezig zijn op de beurs. De organisatie achter Comic Con heeft nu aangekondigd dat er dit jaar maar liefst 9 verschillende artiesten naar het evenement komen. Zo is bijvoorbeeld Marvel editor Kelly Sue Connick aanwezig. Zij werkte aan zowel de comics als de verfilming van Captain Marvel en het binnenkort te verschijnen The Marvels. Andere belangrijke namen zijn:

Phil Jimenez (Wonder Women, Guardians of the Galaxy, X-men, Fantastic Four)

Gene Ha ( Wonder Woman Historia: The Amazons)

Nicola Scott (Batman, Superman, Wonder Woman)

Elsa Charretier (Star Wars, Doctor Aphra, Hellcat, Gwenpool)

Amenda Conner (X-men, Supergirl, Pain killer Jane, Wonder Woman)

Jimmy Palmioti (eigenaar events comics, Black Bull Media, Marvel Knights)

Andrea Shea ( Wonder Woman: Historia: The Amazons, Batman: Gargoyle of Gotham)

Sarah brunstad (editor voor Captain Marvel, Alien, Predator, Black Widow)

Bovenstaande talenten laten live hun werk zien en nemen deel aan verschillende panels op het podium van de afdeling “Cozy Corner”.

Deze 9 comicbook legendes hebben allemaal èèn ding gemeen. Ze hebben gewerkt aan grote vrouwelijke superhelden titels en een belangrijke bijdrage geleverd aan het pushen van feminisme en inclusiviteit in comics en comicbook films. Het thema van deze Comic Con is dan ook “girl power” en “female empowerment”. De 9 talenten hebben samen daarom ook een groepspanel over feminisme en inclusiviteit.

Zoals eerder gezegd vind Heroes Dutch Comic Con vind dit jaar op 18 en 19 november plaats in de jaarbeurs in Utrecht. Kaartjes zijn hier te koop. Naast comics en comicbook activiteiten zijn er ook leuke dingen te zien en te doen op het gebied van: gaming, anime, cosplay etc. Wij van Daily Nintendo gaan dit jaar ook weer naar de beurs. Zien we jou op 18 en/of 19 november ook in de jaarbeurs? Laat het weten in de reacties!