[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 42

Sonic Superstars

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 17 oktober 2023

De eerste grote knaller deze week is Sonic Superstars. Tijdens Gamescom mochten we al uitgebreid aan de slag met deze game. Vooralsnog lijkt het erop dat SEGA probeert om de juiste afslag met Sonic te maken. Alles oogt heel vertrouwd, maar tegelijkertijd zijn er ook veel nieuwe elementen. De bijzondere Emerald Powers bijvoorbeeld.

Bish Bash Bots

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 (echter tijdelijk in de actie voor €17,99) – 18 oktober 2023

Er komen veel games uit die we ook tijdens Gamescom mochten proberen. Zo ook Bish Bash Bots. Deze tower defense-game draait om het verslaan van de invasie aan robots. Dit kan door ze te ‘bashen’, maar nog leuker is om de wapens het werk te laten doen. Daarnaast is de multiplayer-optie een originele en vooral gezellige toevoeging.

Super Mario Bros. Wonder

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Uiteraard mocht deze game niet ontbreken als hoogtepunt deze week in de Release Radar. Er zullen vast veel van jullie al weken uitkijken naar Super Mario Bros. Wonder. De 2D-sidescroller krijgt een flinke update. Nieuwe vaardigheden (Wonderbloemen), een nieuwe stem voor Mario, doldwaze multiplayer en nog veel meer. Binnenkort mogen we de game uitgebreid testen. Houd de website daarom goed in de gaten de komende dagen.

