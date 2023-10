Analogue kondigt hun Nintendo 64-machine aan

De Analogue 3D moet in 2024 uitkomen.

Na maanden speculatie is de kogel door de kerk. Analogue, de fabrikant van premium retro-consoles, heeft de Analogue 3D aangekondigd. En hoewel we nog weinig weten, belooft de fabrikant dat de console 100% van de Japanse, Amerikaans én Europese Nintendo 64-games afspeelt.

Introducing Analogue 3D.

A reimagining of the N64.



4K resolution.



The future is here.

64 bits of pleasure.



Coming in 2024.



Sign up to be notified when Analogue 3D is available at https://t.co/EoEWYYF6Dl pic.twitter.com/aoIAWmN44U — Analogue (@analogue) October 16, 2023

Zoals je gewend bent van Analogue maakt deze console volledig gebruik van FPGA. Dat houdt in dat de games dus niet op een emulator draaien, maar op hardware die de originele console zo goed mogelijk nabootst. Het voordeel hiervan is dat er dus geen vertraging optreedt waar emulatie wel bekend om staat.

De Analogue 3D moet jouw N64-games afspelen in 4K-beeldresolutie. Verder moeten er 4 controller-ports op de console komen die werken met originele Nintendo 64-controllers, maar daarnaast heeft Analogue ook een teaser gegeven van hun versie van de controller:

Een prijskaartje is nog niet bekend, maar Analogue staat erom bekend prijzige hardware uit te brengen. Zo is hun populaire Analogue Pocket, hun variant op de Game Boy-familie, met een prijs van $219 ook niet goedkoop te noemen. Maar dat is wel het voordeligste product in hun assortiment. In de tussentijd zijn de Hyperkin Ultra en de N64-module van Polymega nog steeds niet uit, ondanks dat die al jaren in ontwikkeling zijn. Gaat Analogue dan toch de eerste zijn als de Analogue 3D in 2024 uitkomt?

