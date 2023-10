Kingdom Eighties is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de releasetrailer!

Begin dit jaar werd er in maart door ontwikkelaar Fury Studios en uitgever Raw Fury dat Kingdom Eighties naar Nintendo’s hybride console zou komen. Inmiddels is het wachten op deze avonturen RPG voorbij, want het spel is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Mocht je al een tijdje geïnteresseerd zijn in deze game, dan ben je vast blij om te horen dat je tot zondag 20% korting krijgt op jouw aankoop in de Nintendo eShop. Deze titel gaat normaliter voor een bedrag van €11,99 over de digitale toonbank en om Kingdom Eighties te downloaden heb je 4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Kingdom Eighties kruip je in de huid van een jonge kampmedewerker, genaamd The Leader. Deze leider krijgt de taak om zijn familie en alle andere bewoners te beschermen van de aanvallen van de mysterieuze Greed. Uiteraard kun je dit niet alleen aan en dus zullen jouw vrienden je helpen tijdens deze spannende strijd in de nieuwste avonturen RPG uit de Kingdom-serie. Gaat het jou lukken om erachter te komen wat het geheim van de Crown of the Creation is?

Ben je benieuwd geworden naar Kingdom Eighties? Bekijk dan vooral onderstaande releasetrailer!

Wij hebben trouwens al een korte demo mogen spelen op Gamescom. Hiervan heeft Robert een Hands-on geschreven. Mocht je deze graag willen lezen, klik dan hier.