Minecraft krijgt gloednieuwe DLC in het teken van Star Wars

Pak je lightsaber er maar alvast bij!

Minecraft, je hebt er vast wel eens van gehoord. In het spel duik je in een vierkante wereld waar van alles en nog wat te doen is. Zo kun je jouw eigen basis bouwen, monsters verslaan en zelfs naar de onderwereld gaan. Sinds de game uit is zijn er al vele verschillende updates geweest en hebben fans zelfs texture packs gemaakt. Voor zo’n populaire titel als Minecraft kan ook downloadbare content natuurlijk niet ontbreken en dus heeft het sandbox-spel al verschillende varianten van DLC mogen ontvangen. Tijdens Minecraft Live-evenement van gisteren is de allernieuwste DLC bekendgemaakt, waardoor we weten dat deze in het teken staat van Star Wars. Een releasedatum ontbrak trouwens niet, want fans weten nu dat de DLC volgende maand op 7 november zal verschijnen.

De gloednieuwe Minecraft DLC, met de naam Star Wars: Path of the Jedi, speelt zich af in het heelal. Hier kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, een echte Jedi Knight en krijg je natuurlijk een lightsaber in jouw handen gedrukt. Verder beloven de makers van Minecraft dat je kunt vechten met wezens en kunt duelleren met andere Jedi. Daarbij wordt er ook een speciale missie beschikbaar gesteld waarmee je samen met de geliefde Yoda naar een onbekend planeet kunt afreizen.

In het bericht op X, welke je hieronder kunt bekijken, is ook een korte video te bekijken. Hierin is onder andere de sfeer van de DLC te zien.

Just announced at #MinecraftLive: Star Wars: Path of the Jedi DLC.



With your lightsaber in hand, it’s time to see the galaxy! Play as a Jedi Knight as you battle creatures, duel other Jedi, and embark on a special mission with Yoda to an uncharted planet-coming November 7th! pic.twitter.com/7665Gj6XcS — Minecraft Marketplace (@MinecraftMarket) October 15, 2023

Ben jij fan van Minecraft en van Star Wars en staat deze DLC dus op jouw lijf geschreven? Laat het ons dan vooral weten of jij deze extra content gaat aanschaffen!