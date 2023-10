Persona 5 Tactica krijgt nieuwe Japanse trailer

Inclusief teaser van de Repaint Your Heart-DLC

Mocht jij een grote fan zijn van de Persona-games, dan hoeven we je natuurlijk niet te vertellen dat Persona 5 Tactica over een maand uitkomt. En als jij meer wil zien van de game, dan kun je je lol op met de nieuwe trailer die Atlus op X/Twitter heeft gedeeld. Maar er is wel een maar… de trailer is volledig in het Japans. Houdt dat je niet tegen? Dan is hij hier te bekijken:

Ondanks dat het om de Xbox-trailer gaat, komt de game ook naar de Nintendo Switch op 16 november 2013.

Persona 5 Tactica is een spin-off dat zich afspeelt in het Shin Megami Tensei-universum. En hoewel we nu niet gaan proberen om de logica van de Persona-nummering uit te leggen, hoef je alleen maar te weten dat jouw favoriete Persona 5-personages hier terugkomen in een tactisch jasje.

Ben jij een fan en kun je niet wachten op deze game? Laat het weten in de comments.