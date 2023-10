[Preview] WarioWare: Move It! – De grappigste party game sinds Nintendo Land!

WarioWare Move It heeft de potentie om uit te groeien tot één Nintendo's beste party games ooit!

Op 3 november is WarioWare weer terug op de Switch met WarioWare: Move It!. Dat betekent dat het weer tijd wordt voor weer een nieuwe collectie aan absurde microgames. Wij mochten de game vorige week al even spelen en vertellen je hier wat wij er van vonden.

Grappige doordachte cutscenes:

Toen we de game opstartten werden we meteen verwelkomd door de stem van Sander de Heer, die we kennen als meneer Krabs van SpongeBob. Sander spreekt de stem van Wario in en op basis van de cutscenes die we hebben gezien levert hij een voortreffelijke performance. Hij weet de absurde knoflook liefhebbende Wario geweldig te vertolken. In het verhaal van de game wint Wario een reis naar het eiland Relaxië door heel veel knoflook te kopen. Hij mag hierheen met wel 100 vrienden. Daarmee is de hele WarioWare cast weer van de partij. Zo voelt het volgens hem “een stuk minder als een droomvakantie”.

Hoewel het verhaal inhoudelijk vast geen prijzen zal winnen is de manier waarop dit wordt verteld wel noemenswaardig. De cutscenes bestonden uit korte slideshowachtige filmpjes waarin je steeds verschillende tekeningen ziet van Wario, die allerlei rare fratsen uithaalt op Relaxië. De filmpjes zitten vol met cartooneske grappen die de persoonlijkheid van Wario uitstekend weten te representeren.

Individuele en coöperatieve micro-games:

In de verhaalmodus moesten we samen om de beurt verschillende microgames spelen. We deelden allebei vijf levens en als één van ons faalde, dan waren we beide een hartje kwijt. Binnen de selectie werd steeds afgewisseld tussen een individuele microgame voor elke speler en een coöperatieve microgame. Vooral de coöperatieve microgames waren erg leuk en soms uitdagend. Er wordt echt van je gevraagd om goed samen te werken met je partner om zo door de levels heen te komen.

Heerlijke oneerlijke partymodus:

Na het spelen van de verhaalmodus zijn we aan de slag gegaan met de partymodus. We hebben daar de modus “kosmosveroveraars” gespeeld. Deze modus lijkt een beetje op Mario Party. Je speelt samen op een bord en moet om de beurt microgames tegen elkaar spelen. De winnaar van de micro-games mag vervolgens met de dobbelsteen gooien om vooruit te bewegen. Maar net als Mario Party is ook deze modus allesbehalve eerlijk. Zo was er één persoon in onze sessie die bijna alle microgames won. Hij kwam echter tijdens het dobbelen op een vakje terecht waarbij de eindbestemming naar het begin werd verplaatst. Ik daarentegen, die nog geen enkele microgame had gewonnen, wist de daaropvolgende wel te winnen waardoor ik er alsnog met de winst vandoor ging.

De boze en geïrriteerde reacties van mijn medespelers maakten die winst nog mooier en wisten de lachspieren goed aan te spannen. Of je nou een microgame pro bent of niet, iedereen kan winnen en lol hebben. Dit levert ook weer een extra bijdrage aan de funfactor van WarioWare.

Rare houdingen:

WarioWare Move It! bevat weer 200 unieke microgames van ongeveer 15 tot 30 seconden. Daarin ga je als speler een handeling uitvoeren. Deze microgames hebben ieder 3 verschillende niveaus waarbij je de desbetreffende houding steeds sneller moet uitvoeren. Door de jaren heen hebben we Wario al de meest bizarre taferelen zien uithalen en dat is in deze game niet anders.

Wat de microgames vooral heel grappig maakt is de nadruk op allerlei poses die je als speler met de Joy-con moet aannemen. WarioWare: Move It! is namelijk de eerste WarioWare-game sinds WarioWare: Smooth Moves die gebruik maakt van motion controls. In tegenstelling tot deze game maakt Move It! extra gebruik van de precieze sensors in de Joy-con. Vlak voor iedere microgame zit een korte animatie die laat zien hoe je de Joy-con moet houden. Het is de bedoeling dat je de houding goed nabootst. Tijdens de microgames is er geen ruimte meer voor herkalibratie. Bij deze houdingen moet je de Joy-Con bijvoorbeeld naast je lijf, boven je hoofd of als een zwaard voor je houden.

Laat de gordijntjes maar dicht

Deze houdingen zijn wat de game zo grappig maakt. Want tijdens het aannemen van de houdingen en het uitvoeren van de minigames zien jij en je vrienden er als volslagen idioten uit. Vooral de kiphouding met de ene Joy-Con voor je mond en de tweede boven je kont zorgt voor veel hilariteit. In deze houding moesten we bijvoorbeeld Mario in zijn racoon pak met zijn staart laten zweven door heen en weer te schudden met onze heupen om op een platform te landen. Of een lange buiging maken om met een kip een worm te pakken.

Er waren nog veel meer andere geniale microgames waar ik het over zou willen hebben, welke je zelf gaat ontdekken in het spel. We hebben tijdens de preview-sessie helemaal stuk gelegen om de rare bewegingen die we moesten doen. Dat gezegd hebbende is het ook aan te raden om de gordijntjes dicht te doen wanneer je deze game overdag met je vrienden gaat spelen. Want voor je het weet staat er een busje bij de voordeur om je mee te nemen naar het gekkenhuis.

Sportieve party game:

Bij Wario Ware Move-It! blijft het echter niet bij de lachspieren. Door de sterke nadruk op motion controls blijven de rest van je spieren ook in beweging. Hoewel de game niet zo inspannend is als bijvoorbeeld Ring Fit Adventure kan hij wel voor een kleine work-out zorgen. Vooral de sumo positie microgames kunnen vermoeiend worden voor je onderlijf. Zo zat er een microgame in, genaamd bibliografie. Hierin moesten we steeds op tijd squaten om stempels te drukken op een kaart. Ook was er een minigame waarbij we een sumoworstelaar moesten nabootsen. Dit deden we door onze linker of rechterbeen op te tillen, terwijl de Joy-Con nog op onze been rustte.

Ik merkte dat ik hier als minder sportieve gamer meer moeite mee had vergeleken dan mijn mede gamers. Het is echter niet zo dat je helemaal niet van anderen kunt winnen als je minder sportief bent. Er is soms toch nog een geluksfactor aanwezig. Mocht je nu toch afgeschrikt zijn door deze inspannende microgames, dan kan ik je geruststellen met het feit dat de meeste microgames meer draaien om precisie, timing en tactiek, dan spierkracht. Maar WarioWare: Move It zorgt wel degelijk voor een gezonde dosis lichamelijke inspanning tijdens het spelen van de microgames.

Een hilarische en originele party game met veel potentie:

Ik kan mij goed voorstellen dat jij WarioWare: Move! It niet bovenaan op jouw verlanglijstje of misschien zelfs niet op jouw radar hebt staan. Eerlijk toegegeven: dat had ik ook niet voor deze preview-sessie. Maar als jij houdt van gezellige partygame-avonden met je vrienden, dan zou ik dat toch maar snel doen! WarioWare: Move It! is namelijk de grappigste en origineelste party-game die ik heb gespeeld, sinds het in 2012 verschenen Nintendo Land. Het is misschien nog een beetje vroeg om dit helemaal te bevestigen, maar ik ben echt positief verrast! WarioWare Move It! heeft de potentie om uit te groeien tot één van Nintendo’s beste partygames ooit gemaakt!