Astral Ascent verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de allernieuwste trailer!

De release van Astral Ascent op de Nintendo Switch is na meer dan twee jaar eindelijk bijna in zicht. Het platformspel heeft in een paar dagen tijd maar liefst $50,000 op weten te halen via Kickstarter en dus werd het de hoogste tijd voor een releasedatum. Die hebben we inmiddels gelukkig gekregen, want het is nu duidelijk dat de game van Hibernian Workshop en Maple Whispering 14 november te spelen gaat zijn op Nintendo’s hybride console. Omdat deze titel momenteel nog niet in de Nintendo eShop staat, blijft de prijs en bestandsgrootte vooralsnog onbekend.

Astral Ascent is een 2D-platformspel die plaatsvindt in een fantasie wereld. Je kruipt in de huid van één van de vier helden, die elk hun eigen personaliteit hebben. Als held krijg je de taak om te ontsnappen van de zogenoemde Garden, wat een gevangenis is die bewaakt wordt door meerdere krachtige Zodiacs. Verder kun je tientallen unieke spreuken ontgrendelen en jouw basis optimaliseren om zo te proberen om alle 12 bazen te verslaan. Ga jij dit gevecht aan?

Ben je benieuwd geworden naar Astral Ascent? Bekijk dan onderstaande trailer!