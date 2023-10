Enchanted Portals krijgt nieuwe releasedatum

Ongemerkt is de oorspronkelijke release niet doorgegaan...

Enchanted Portals, een hectische game geïnspireerd op Cuphead, zou op 6 september uitkomen voor de Nintendo Switch. We hebben er zelfs een artikel aan gewijd. Helaas bleek deze definitieve releasedatum toch niet zo definitief, want kort na deze datum verscheen er bericht dat de game toch nog iets langer op zich zou laten wachten. De ontwikkelaars lieten weten dat de game een paar weken later zou verschijnen, gelijk met de release voor PS4 en Xbox One. Inmiddels heeft Xixo Games ons een nieuwe releasedatum gegeven: 24 oktober.

Op 5 september is de release van de pc-versie wel doorgegaan, en volgden de versies voor PS5 en Xbox Series slechts enkele dagen later. Dit grote gat heeft de developers hopelijk genoeg tijd gegeven om de feedback voor deze releases mee te nemen. Tot dusver lijken de recensies op Steam namelijk nog niet erg lovend te zijn. Jammer, want met het grote succes van Cuphead hadden we gehoopt op nog zo’n knaller van een game. Tot nu toe lijkt het oordeel echter dat de game nog niet helemaal af voelt, en dat bijvoorbeeld het geluid te wensen overlaat. Maar hoop doet leven: we duimen dat de release voor de Nintendo Switch de nodige verbeteringen met zich meebrengt.

Wat we nu wel weten, is dat de levels procedureel gegenereerd zijn, wat een interessante ervaring kan opleveren als de ergste kinderziektes eruit zijn gehaald.

In ieder geval gaan we er vanaf 24 oktober achter komen, want vanaf dan is de game verkrijgbaar in de eShop. Er is op dit moment nog niets bekend over een eventuele fysieke release.