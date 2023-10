Sonic Superstars is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en alvast wat gameplaybeelden!

Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters, na een aantal maanden gewacht te moeten hebben, eindelijk aan de slag met het allernieuwste Sonic-spel. Sonic Superstars is vanaf nu namelijk te spelen op Nintendo’s hybride console. De game gaat zowel fysiek als digitaal over de toonbank voor een bedrag van €59,99. Mocht je ervoor kiezen om deze titel digitaal via de Nintendo eShop aan te schaffen, dan heb je 6,8 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Wist je trouwens al dat er een gerucht rondgaat dat Sonic Superstars DLC gaat krijgen? Daarover lees je hier meer.

In Sonic Superstars ga je samen met Sonic, Tails, Knuckles en Amy op avontuur door de geheimzinnig eilanden van Northstar. De game biedt een nieuwe kijk op de klassieke 2D Sonic-platformspellen, wat het onder andere doet door 3D-graphics toe te voegen. In deze titel maak je gebruik van Emerald-krachten die ervoor zorgen dat je in de aanval kunt gaan. Daarbij is dit spel zowel alleen als met drie andere spelers te spelen. Gaat het jou lukken om ervoor te zorgen dat de vijanden Dr. Eggman en Fang de dieren op het eiland niet in Badniks gaan veranderen?

Ben je benieuwd geworden naar Sonic Superstars? Bekijk hieronder dan de releasetrailer of neem een kijkje naar wat gameplaybeelden die afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players!