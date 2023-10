[Sfeerimpressie] Indie Showcase 2023 – Een gezellig evenement vol creativiteit

De kelder van A Lab was ook dit jaar weer goed gevuld met de nieuwste indiegames!

Afgelopen zaterdag waren wij aanwezig op de Indie Showcase. Op deze beurs hebben wij meerdere creatieve indiegames gespeeld en ontwikkelaars gesproken. Lees hier wat wij ervan vonden.

Creatieve en gezellige kelder

Eén ding dat meteen opviel toen we de kelder binnenliepen: er was meteen veel creativiteit te vinden. Het evenement werd net als vorig jaar weer gehouden in de kelder van A Lab Amsterdam. In deze kelder waren ruim twaalf indiegames te spelen. Bij aankomst op het evenement kreeg je een stempelkaart mee en voor iedere vijf games die je speelde kon je een gratis drankje krijgen. Het event was leuk aangekleed met veel blauwe neon lichten en de developers waren erg aardig en open over hun games.

Crashboard

Crashboard was één van de eerste games die je zag toen je de ruimte binnenliep. De game werd op een grote beamer vertoond. In deze game van de Franse game-ontwikkelaar Playful Machines vlieg je op een skateboard door een groot universum en moet je een zo hoog mogelijke high score halen door allerlei interneticoontjes te raken en pop-ups van Windows te ontwijken. Wanneer je één van deze pop-ups raakt, is het spel afgelopen en moet je weer opnieuw beginnen. Het spel was vooral leuk omdat de besturing uitdagend was. Je moest steeds sneller van links naar rechts balanceren op het skateboard om de pop-ups te ontwijken. Dit zorgde voor heel hectische en verslavende gameplay. Je merkte daardoor ook dat de game vrijwel de hele dag aandacht kreeg.

Orange

De eerste game die ik op het event speelde toen ik binnenkwam was Orange. Orange is een puzzelgame op mobiel waarin je, zoals de naam al doet vermoeden, het hele scherm oranje moet zien te krijgen. In de game zitten maar liefst vijftig verschillende puzzels waarin je alle witte gedeeltes met oranje moet bedekken. Dit verschilt van basketballen in baskets gooien tot pionnen op elkaar stapelen. De puzzels begonnen simpel maar werden naarmate je verder kwam steeds uitdagender. Orange is het zevende deel in de kleuren-puzzelgames van Bart Bonte. Bart vertelde dat hij ter inspiratie voor de puzzels bij iedere nieuwe kleur zocht naar objecten met die kleur die zich lenen voor puzzels. Orange is nu gratis te downloaden in de Play Store.

Mega City Police

Na het spelen van Orange ben ik aan de slag gegaan met de roguelike-shooter Mega City Police. In deze game moet je met een agent allerlei vijanden uitschakelen in diverse arena’s. De game heeft een isometrisch camerastandpunt dat jou een goed overzicht geeft van de vijanden op het scherm. Je hebt keuze tussen verschillende agenten die elk een eigen speelstijl en vaardigheid hebben. Zo speelde ik eerst met een agent die hele sterke melee-aanvallen had en wisselde ik naar een soort ninja die kogels kan weerkaatsen. Ook de wapens die je in de arena’s vindt voelden uniek aan en schoten lekker weg.

Het spel heeft een jaren 80-uitstraling en bevat her en der referenties naar populaire actiefilm-franchises zoals Robocop, Judge Dredd en Terminator. De game deed qua gameplay een beetje denken aan Nuclear Throne van Vlambeer en dit was volgens de ontwikkelaar ook één van zijn inspiratiebronnen. Mega City Police is op dit moment alleen beschikbaar op pc, maar de ontwikkelaar vertelde wel dat hij de game volgend jaar ook graag op consoles wil lanceren. Het leek hem erg leuk om het spel op de Switch te lanceren, omdat games in dit genre daar meestal goed op verkopen.

SCHIM

De game die het meest indruk op mij heeft gemaakt was SCHIM. SCHIM is een 3D-platformgame waarin je als een titulaire SCHIM, de schaduw van een levend object, speelt. In de game spring je van schaduw naar schaduw. Deze komen in de vorm van allerlei stilstaande objecten, maar ook in de vorm van (hard)lopers fietsers of auto’s. De wereld van de game heeft een hele abstracte artstijl waarbij de achtergrond uit een specifieke kleur bestaat, zoals geel, blauw, oranje of wit. Hierdoor vallen de schaduwen en de karakters in de wereld nog meer op. Buiten het platformen met schaduwen speel je af en toe ook met de mensen in wiens schaduw jij staat.

Zo moest ik bijvoorbeeld een barbecuebrand blussen. Buiten het platformen om probeert de game namelijk ook een abstract verhaal te vertellen. Hierin worden geen dialogen gebruikt, maar probeert de game middels achtergrondkleuren en animaties toch bepaalde emoties uit te drukken. Wat het spel vooral leuk maakte is het uitzoeken van de juiste route. In de game zie je veel schaduwen, maar sommige zijn iets te ver van elkaar verwijderd om direct naar toe te springen. Het is dan goed zoeken door de camera in de juiste richtingen te draaien om het juiste pad te vinden naar de volgende bestemming. Ik stond bijvoorbeeld in de schaduw van een boom en moest ik op de schaduw van een hardloper meeliften om bij de volgende schaduw te kunnen komen.

De game verschijnt ergens volgend jaar op de pc, PS5 Xbox Series X|S en op de Switch. Hieronder zie je de trailer van de game:

Reus 2

Ook wil ik nog even een shout-out doen naar Reus 2. De ontwikkelaars achter de game waren aardig en gepassioneerd over hun game. Reus 2 is een strategy-game van ontwikkelaar Abbey Games. Het spel is een vervolg op de game Reus uit 2013. In de game moet je jouw eigen samenleving opbouwen en onderhouden. Dit doe je met behulp van verschillende reuzen. Zij kunnen biomen maken zoals bossen, woestijnen, oceanen etc. Ook kunnen ze planten en andere materialen op je planeet zetten. Samen met de reuzen kun jij de ontwikkeling van de mensen bevorderen of afstraffen op basis van de keuzes die je maakt.

De mensen die jij op de wereld zet ontwikkelen zich ook door verschillende tijdperken. Je begint in een primitieve tijd en eindigt ergens in de verre toekomst. In mijn gesprek met één van de ontwikkelaars begreep ik dat de game meerdere eindes heeft. Deze worden bepaald op basis van de keuzes die jij maakt. De flora en fauna die je combineert leveren ieder weer unieke samenlevingen op. Ik heb de game op de beurs zelf niet heel uitgebreid kunnen spelen. Ik kon me door het achtergrondgeluid om me heen niet goed op de game concentreren. Wat ik wel kan zeggen is dat de game er in ieder geval heel mooi uitziet! Vooral de biomen die de reuzen maken ogen prachtig. Reus 2 verschijnt ergens volgend jaar op de pc.

Gezellig evenement vol creativiteit

De Indie Showcase was weer een erg gezellig evenement. Ik heb weer veel developers ontmoet en creatieve projecten gezien. Ben jij gek op indiegames of ambieer jij een baan in de game-industrie, dan is het zeker aan te raden om volgend jaar eens te gaan kijken!