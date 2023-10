Zo ziet Hogwarts Legacy eruit op de Nintendo Switch

Bekijk hier wat screenshots van de Switch-versie van Hogwarts Legacy!

Het is misschien bijna niet te geloven maar Hogwarts Legacy verscheen in februari, je leest het goed, op andere platformen. In mei kwam het nieuws naar buiten dat het spel op 14 november eindelijk op Nintendo’s hybride console gaat verschijnen. Inmiddels komt die datum alsmaar dichterbij en is de game verschenen in de Nintendo eShop. De eShop maakt onder andere de bestandsgrootte van 6,8 gigabyte bekend, maar nog belangrijker is dat er screenshots te vinden zijn van de Switch-versie van Hogwarts Legacy. Mocht je deze willen zien, neem dan vooral een kijkje naar onderstaande afbeeldingen!

Hogwarts Legacy speelt zich af rond het jaar 1800, ongeveer 200 jaar voordat Harry Potter Zweinstein betrad. In deze game kun je allerlei bekende gebieden als Zweinstein, Zweinsveld en het Verboden Bos ontdekken, maar natuurlijk ook de volledige Zweinstein-ervaring beleven. Je dient een huis te kiezen, kunt Fabeldieren verzorgen en je kunt lessen volgen van bekende en onbekende tovenaars. Daarnaast is het aan jou om de Wizarding World te redden van onder andere trollen, duistere tovenaars en goblins.